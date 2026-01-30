El XIV Foro de Espiritualidad de la UPL abordará este fin de semana en Logroño 'El amor, criterio definitivo'

Archivo - "El amor, criterio definitivo" será el tema central del XIV Foro de la Espiritualidad, que organiza la UPL - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XIV Foro de Espiritualidad, que se celebra el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero en Riojafórum, contará con cinco ponentes que, desde sus respectivas disciplinas, tratarán aspectos teóricos y experienciales centrados en el tema "El amor, criterio definitivo".

En esta edición intervendrán los filósofos Josep María Esquirol y Guillermo Echegaray, el maestro budista Michael Schwammberger, la médica y maestra de Yoga Matilde de Torres Villagrá y la filóloga y doctora en Humanidades Teresa Guardans.

Un año más, el Foro de Espiritualidad, que organiza la Universidad Popular de Logroño y coordina la profesora de Meditación Ana María de la Heras, reunirá en Riojafórum a 1.200 personas (aforo completo) procedentes de diferentes puntos de nuestro país.

PROGRAMACIÓN.

La primera ponencia del sábado por la mañana la ofrecerá el filósofo Josep María Esquirol con "Siguiendo la pista de la vibración y apertura". A continuación, intervendrá Michael Schwammberger, maestro laico de práctica budista, que hablará sobre "El amor, semilla de transformación personal y en el mundo".

La mañana terminará con el profesor de Educación infantil Jonás Fernández que, de una manera original y poética a través de objetos, planteará la cuestión "Espiritualidad, ¿para qué?".

Por la tarde, tiempo para el humor con "Amarse, verterse" de Fernando Tobías, formador de Habilidades personales, que dará paso a las intervenciones de Guillermo Echegaray -filósofo, psicólogo clínico y uno de los padres de las constelaciones organizacionales- con su charla "La soberanía del amor"; y de la doctora en Humanidades y filóloga, Teresa Guardans, con "Amar en tiempos de algoritmos. Nuevos retos para la vida en profundidad".

La actuación del dúo "In a sentimental mood", formado por Ulrich Calvo (guitarra) y Ana Irigoyen (voz), cerrará la jornada del sábado.

El domingo 1 de febrero por la mañana, Matilde de Torres, médica y profesora de Yoga, centrará su intervención en "La alternativa: AMAR". A continuación, habrá una mesa redonda en la que todos los ponentes harán una puesta en común y responderán a las preguntas que realice el público.

El Foro contará, como cada edición, con prácticas meditativas durante los dos días. La clausura correrá a cargo del grupo de teatro logroñés Sapo Producciones y su divertido espectáculo "Kharmatizadas perdidas".