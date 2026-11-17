El XXVI Trofeo Ciudad de Logroño de natación se celebrará este sábado 21 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVI Trofeo Ciudad de Logroño de natación, que se celebrará este sábado 21 de noviembre en las piscinas Javier Adarraga reunirá a 500 deportistas de diferentes comunidades.

Un total de 500 nadadores y nadadoras de 25 clubes pertenecientes a ocho comunidades autónomas van a participar en este campeonato, lo que supondrá que más de 2.000 personas de fuera de Logroño visitarán nuestra ciudad.

Los participantes pertenecen a las categorías alevín, infantil, junior y absoluta. La competición se desarrollará desde las 9,30 a las 17 horas en el Centro de Tecnificación Deportiva Javier Adarraga, en piscina cubierta de 10 calles de 25 metros.

Se otorgarán medallas a los tres primeros clasificados de cada final A, por categoría y sexo, así como a los relevistas de los tres primeros equipos clasificados en la prueba de relevos.

Los tres primeros clubes clasificados recibirán un trofeo y habrá un premio económico para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos en la categoría absoluta en el sumatorio por puntos FINA de las tres pruebas disputadas (200 euros a los primeros clasificados, 150 euros a los segundos y 100 euros a los terceros).

El campeonato cuenta con un componente solidario, ya que se donará parte del dinero de las inscripciones a FARO.