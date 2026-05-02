Ya disponibles los servicios de transporte para acudir a La Cata del Barrio de la Estación el próximo 13 de junio de 2026 - LA CATA DEL BARRIO DE LA ESTACIÓN

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Cata del Barrio de la Estación facilita el transporte para viajar a Haro, en trayecto de ida y vuelta en el día, para asistir a la sexta edición del evento enogastronómico de referencia en España, que se celebrará el próximo 13 de junio. Los billetes pueden adquirirse ya en la web del Barrio de la Estación.

La organización amplía los horarios del servicio de transporte para facilitar el disfrute, con comodidad y seguridad, de esta premiada experiencia que aúna vino, gastronomía, música y actividades en bodegas durante toda una jornada, de 11 a 19 horas.

En esta ocasión, el trayecto desde Logroño se realizará en autobús y partirá desde la estación de autobuses de la capital riojana, con servicios programados a las 9,15; 9,45; 10,15; 10,45; y 11,15 horas. El regreso desde Haro será a las 17,30; 18; 19,15; 19,30; y 20 horas. Los billetes se pueden adquirir por 8 euros la ida y 8 euros la vuelta.

TRANSPORTE DESDE EL PAÍS VASCO.

El autobús desde Vitoria saldrá a las 10,15 horas de la Catedral María Inmaculada (Calle Monseñor Cadena y Eleta - Parada de autobuses). Al terminar la jornada, a las 19,15 horas, el autobús regresará desde el mismo punto de llegada. El precio del billete de ida y vuelta es de 20 euros.

Desde Bilbao, el autobús saldrá a las 9,45 horas desde la estación intermodal de autobús y regresará desde el Barrio de la Estación de Haro a las 19,15 horas. El billete puede adquirirse por 25 euros, ida y vuelta.

PARADA DE AUTOBUSES EN EL BARRIO DE LA ESTACIÓN.

Todos los servicios de autobús tendrán el punto de llegada al Barrio de la Estación en la Calle Cantarranas, donde se facilitará un espacio específico para la acreditación de los viajeros y el acceso al evento. Los trayectos de vuelta a los lugares de origen partirán desde este mismo punto.

CVNE, Bodegas Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A., Bodegas Bilbaínas -Viña Pomal, Muga y Bodegas RODA impulsan La Cata del Barrio de la Estación de Haro, consolidada como una cita imprescindible para los amantes del vino y la gastronomía.

Se degustarán doce marcas emblemáticas del vino español y las propuestas gastronómicas de cocineros con estrellas Michelin, las cuales se irán descubriendo en las próximas semanas.

La Cata del Barrio de la Estación cuenta con el apoyo institucional del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro, así como el patrocinio de Cartonajes Santorromán, Argraf, Ramondín, Berthomieu - Ermitage Tonnellerie, Ecotelia - Sorigué, Víctor y Amorim, Agua 22, Baqué, BOAL Eventos, Hyundai, Saltoki y RIEDEL Euroselecció. Asimismo, colaboran Arquitelia, Estuchería Vargas, Hideco, Celebona 1960, Queso Los Cameros, Aceite de Oliva Virgen Extra AUBOCASSA, CPAER, Embutidos G. Sobrón Martínez, Bucher Vaslin + Enolviz y UNIR como partner educativo.