Los Premios CEU Ángel Herrera reconocen a personas, empresas y fundaciones por su labor social, docente e investigadora

Los Premios CEU Ángel Herrera se han entregado este jueves 23 de enero para reconocer la labor social, docente e investigadora de distintas personas, empresas y fundaciones.

En esta XXIII edición, como novedad, se han introducido nuevas categorías con las que el CEU quiere "potenciar y destacar" la labor de personas, instituciones y empresas que han destacado "por su contribución a la mejora de la sociedad y la promoción del bien común".

Durante la ceremonia, presentada por el comunicador Carlos Franganillo, se ha reconocido a la Fundación Aladina, galardonada en la categoría 'Ética y valores', por la labor que desempeñan para "hacer más felices y mejorar la vida" de los niños y adolescentes enfermos de cáncer y la de sus familiares.

"El cáncer infantil es una batalla muy larga, no podemos parar porque es un feroz enemigo", ha señalado el presidente de la fundación, Paco Arango, destacando la importancia de las enfermeras en España a quienes tratan "con todo el mimo del mundo".

La Fundación Recover también ha sido premiada en la categoría 'Solidaridad' por su programa 'Hospitales para África', en reconocimiento al trabajo que desarrollan en distintos hospitales de África subsahariana para que puedan ofrecer una asistencia y atención sanitaria "digna y acorde con las necesidades básicas de la población".

Tras recoger el galardón, la directora de la fundación, Chus de la Fuente, ha puesto en valor la importancia de la formación "como factor de cambio" y ha asegurado que el premio es una "inyección de ánimo" para seguir adelante y encontrar nuevos colaboradores que apoyen su proyecto en África.

PREMIOS A EMPRESAS EN EL SECTOR EDUCATIVO

Por otro lado, el premio a la 'Colaboración empresarial en el sector educativo' ha recaído en el Banco Santander por su "continua inversión" en el sector de la educación, colaborando desde hace más de 20 años con universidades y centros de investigación de todo el mundo y su "firme propósito" de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad.

Para el presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez, la educación "es la gran palanca del cambio". "No podemos hacer frente a los grandes retos de la actualidad si no prestamos atención a la educación. No hay palanca más importante para dar soluciones que la educación", ha precisado.

En la categoría 'Innovación educativa en el sector tecnológico', han sido premiadas Microsoft Ibérica, por la tecnología "asequible y fácil" de gestionar que transforma el tiempo que se pasa en el aula; y Amazon Web Service, por su proyecto 'Alexa in Education' con el que estudiantes, docentes y padres pueden usar su voz para interactuar con la tecnología.

"Los servicios que podemos ofrecer van en la línea de los valores que buscan el bien común y la inclusión, para no dejar a nadie atrás", ha subrayado el responsable de Educación Superior de Microsoft Ibérica, Alberto Marcos, quien ha apuntado que una universidad "tiene que ser innovadora a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas profesiones".

En la misma línea, Pilar Torres, de Amazon, ha celebrado el reconocimiento "a la labor de impulso a la innovación en el sector educativo" y ha afirmado que el servicio de 'Alexa' "pone al estudiante en el centro". "El CEU no habla de innovación de palabra, sino de hecho", ha dicho.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA CATÓLICA

En la ceremonia también se ha premiado, en la categoría 'Difusión de la cultura católica', al sacerdote Marco Frisina, por el uso que hace de la música como un "espléndido" instrumento para evangelizar; y a la directora de orquesta Inma Shara por la labor social que desarrolla a través de conciertos benéficos "para ayudar a los más desfavorecidos" y para que diferentes asociaciones y colectivos sociales "tengan mayor visibilidad".

Durante su intervención, monseñor Marco Frisina ha agradecido el reconocimiento y ha lamentado que el mundo esté "atravesando un momento de barbarie" y ha asegurado que "el arte puede ayudar a humanizar".

Asimismo, Inma Shara ha destacado que la música "transforma la sociedad" y que consumir cultura "es una necesidad" y "un alimento para el espíritu". "La razón nos guía pero los sentimientos nos movilizan, esa es la fuerza que tiene la música", ha concretado.

Los Premios CEU Ángel Herrera también han reconocido la labor de antiguos alumnos de la institución. Así, en la categoría 'Alumni Junior' ha sido galardonada Alejandra Quereda, por su trayectoria como gimnasta y medallista olímpica; y, en la categoría 'Alumni Senior', Carlos Franganillo, por su trayectoria profesional como periodista.

"El deporte nos inculca valores desde muy pequeños que nos hacen mantener los pies en la tierra", ha señalado Quereda, al tiempo que Franganillo ha destacado que los años en la universidad son necesarios para "tener herramientas útiles en el mundo laboral".

Por último, el premio en la categoría 'Mejor trabajo periodístico en materia educativa' ha recaído en la redactora de Educación de El País, Ana Torres, por su artículo 'Canarias, la primera comunidad que hace obligatoria la educación emocional en los colegios'.

"En pleno debate del 'pin parental', artículos en los que se habla de asignaturas novedosas deberían concentrar la atención para reflexionar sobre qué tipo de modelo educativo queremos", ha sentenciado la periodista, quien ha defendido que los maestros "son los protagonistas de que el modelo cambie y mejore".