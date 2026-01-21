1044444.1.260.149.20260121150620 Alcalá quiere convertirse en referente del turismo MICE y acelera su despegue como ciudad de congresos en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Henares busca convertirse en un "referente" en el turismo MICE y consolidar el despegue del sector de congresos como uno de los ejes estratégicos de su modelo turístico, una apuesta que la alcaldesa, Judith Piquet, ha presentado en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), marcada por la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba.

"Alcalá es un referente en historia, patrimonio, gastronomía, deporte y naturaleza, y ahora queremos que lo sea también en turismo de congresos", ha afirmado Piquet en declaraciones a Europa Press.

Para ello, el Ayuntamiento ha editado una nueva guía, 'Manual de Reuniones y Congresos en Alcalá de Henares', en colaboración de la Comunidad de Madrid. La regidora de la ciudad complutense ha dado a conocer esta iniciativa en el estand alcalaíno acompañada por la directora general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro, el director general de Transportes, Luis Miguel Torres, y por la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Isabel Ruiz Maldonado.

Durante el acto, que ha sumado decenas de asistentes de la feria, también se ha confirmado la elección de Alcalá como sede en 2026 de Direbús, que celebrará su congreso nacional sobre transporte discrecional en autobús, y Fedele, que reunirá a los principales expertos en enseñanza de español en una ciudad que es cuna de Cervantes y que presume de una vida universitaria arraigada.

La alcaldesa ha agradecido a ambas entidades la confianza en la ciudad para acoger sus encuentros y ha asegurado que el Ayuntamiento "pondrá todo de su parte para ofrecer las mejores condiciones y garantizar una experiencia sobresaliente a organizadores y asistentes".

2026, UN AÑO "DECISIVO"

Sobre el escenario del estand alcalaíno, Piquet ha subrayado que la ciudad "puede presumir de un patrimonio histórico, cultural y artístico único", un valor que considera "el reclamo más noble e inspirador para la atracción de visitantes".

Además, ha destacado que 2026 será "un año decisivo" para el impulso definitivo del turismo MICE en la ciudad, gracias a nuevas infraestructuras y espacios que se pondrán en valor para atraer todo tipo de congresos, desde encuentros médicos hasta eventos de distintos sectores profesionales. El objetivo, tal y como ha trasladado a Europa Press, es que los asistentes puedan combinar la actividad laboral con el disfrute de la gastronomía, el deporte y el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Asimismo, ha puesto en valor la ubicación "estratégica" del municipio, "a solo 25 minutos del aeropuerto de Madrid" por la A-2, y su amplia red de Cercanías, que convierten a Alcalá de Henares en "un enclave perfecto" para la celebración de congresos y convenciones.

En este sentido, ha subrayado el papel del tejido empresarial en el impulso del turismo de congresos, como el proyecto del Complejo El Olivar, que incorporará un equipamiento con capacidad para acoger convenciones de hasta 2.000 personas, lo que permitirá a la ciudad "competir con garantías en el mercado nacional de congresos".

La apuesta por el turismo MICE se configura, según Piquet, como uno de los pilares del desarrollo económico de Alcalá de Henares en los próximos años, por su capacidad para generar empleo, estancias más largas y un impacto directo en la hostelería, el comercio y los servicios. "Nuestra apuesta es firme y real. Queremos que quienes nos visiten se sientan como en casa y se lleven el mejor recuerdo, con ganas de volver", ha resaltado durante su intervención.

Piquet ha valorado el apoyo permanente del Gobierno regional en el impulso turístico y agradeció la presencia de la directora general de Turismo. "Para nosotros es un respaldo fundamental y un estímulo saber que contamos con la Comunidad de Madrid en cada paso. Desde Alcalá vamos a contribuir a que nuestra región continúe siendo la gran locomotora de crecimiento y riqueza de España", ha afirmado.

UN NUEVA GUIA EN ESPAÑOL E INGLÉS PARA ATRAER AL TURISMO MICE

La nueva guía presentada en Fitur, editada en español e inglés, busca dar a conocer los espacios, fincas y hoteles que ofrece Alcalá de Henares para la celebración de encuentros y congresos.

Así, recoge los hoteles de la ciudad que incluyen salas para reuniones, como el Parador de Alcalá de Henares, el Encín Golf Hotel, El Bedel o el AC Hotel Alcalá.

La ciudad complutense ofrece además espacios "únicos" como el Colegio Mayor de San Ildefonso, el Palacio de Laredo, el antiguo Hospital de Antezana o el antiguo Hospital de Santa María.

Además, incluye un apartado gastronómico, con un directorio de los restaurantes alcalaínos en el que los visitantes pueden disfrutar de elaboraciones a base de productos locales.