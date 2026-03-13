El alcalde de Torrejón destaca en Aula la oferta educativa de las tres universidades con campus en el municipio

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, visita Aula - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro Prieto, ha destacado este viernes durante una visita a Aula, el salón internacional del estudiante y de la oferta educativa organizado por Ifema Madrid, la oferta educativa que ofrecen las tres universidades con sede en la localidad, Universidad de Alcalá (UAH), UCAM-COE y UNED, y que han presentado en este evento.

Acompañado del concejal de Educación, Bienestar e Inmigración, Rubén Martínez, el regidor torrejonero ha destacado que "la llegada de la Universidad ha supuesto cumplir con una de las demandas y reivindicaciones más anheladas y ansiadas en el tiempo" para la localidad.

Así, ha destacado que, gracias a "estos grandes espacios formativos, de investigación y cultural", los torrejoneros ya no tienen que salir de su ciudad, además de suponer "un refuerzo reputacional, un orgullo para Torrejón y un motor de generación de riqueza y empleo, por el retorno económico que de forma directa e indirecta se crean".

El alcalde ha visitado el stand de la Universidad de Alcalá (UAH), una de las más prestigiosas de España y que cuenta desde este curso con el Campus Torrejón. Actualmente ofrece los grados de Enfermería y Fisioterapia y acoge la nueva Universidad de Mayores, con cursos monográficos abiertos a cualquier persona de más de 50 años.

Alejandro Navarro también quiso acercarse hasta el stand de la UCAM que cuenta en Torrejón de Ardoz con el Campus de Madrid de la UCAM-Comité Olímpico Español y que ya tiene abierta la preinscripción para el curso 2026-2027 en los grados de Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Psicología y el doble grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición.

Además, la participación en Aula sirve también de anticipo de la Jornada de Puertas Abiertas, que se celebrará el próximo mes de abril en el campus UCAM-COE de Torrejón de Ardoz, donde ofrecerá toda la información sobre titulaciones y actividades prácticas, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Asimismo, el regidor torrejonero recorrió el stand de la UNED, que en Torrejón de Ardoz permite estudiar en modalidad semipresencial diferentes titulaciones. Se puede cursar el grado completo de Derecho, los primeros cursos del grado de Administración y Dirección de Empresas, así como programas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y formación en idiomas como inglés en niveles B1, B2 y C1.

La feria se celebrará hasta este próximo domingo, 15 de marzo, en Ifema Madrid y es un punto de encuentro para conocer toda la oferta de Torrejón de Ardoz para todos aquellos estudiantes que están pensando en su futuro académico y profesional.