Anuga Select Ibérica continúa consolidando su posicionamiento como uno de los grandes encuentros profesionales para la industria de alimentación y bebidas en Europa - IFEMA MADRID

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Anuga Select Ibérica cuenta con más de 400 expositores confirmados a siete meses de su celebración, en una convocatoria que prevé reunir a más de 50.000 profesionales, con un 30% de visitantes internacionales, y que se celebrará en Madrid del 16 al 18 de febrero de 2027.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el proyecto refleja la "fuerte respuesta del mercado y la confianza de las empresas en esta nueva cita de referencia para el sector". Fabricantes, productores, distribuidores, importadores y empresas de servicios ya han apostado por una plataforma "diseñada para generar negocio, impulsar la internacionalización y facilitar nuevas oportunidades comerciales en mercados cada vez más globales y competitivos".

Con una previsión de más de 50.000 visitantes profesionales, Anuga Select Ibérica aspira a convertirse en uno de "los mayores puntos de encuentro del sector en la Península Ibérica". Además, cerca del 30% de los asistentes procederán de mercados internacionales, destacando la presencia de profesionales de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Benelux, Norte de África y Latinoamérica, junto a una amplia representación del mercado español.

La dimensión internacional del proyecto también se refleja en el perfil de sus expositores, con empresas procedentes de 19 países: Albania, Alemania, Bulgaria, China, Colombia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malasia, México, Países Bajos, Portugal, Qatar, Turquía y Vietnam.

El impulso comercial se está produciendo de forma equilibrada en todos los sectores que conforman la feria: cárnico, representado en Meat Attraction; panadería, pastelería y heladería, con BICA (Bakery & Ice Cream Attraction); congelados; refrigerados y frescos; fine food; lácteos; bebidas; industria auxiliar, y productos ecológicos. Juntas, estas áreas configuran una oferta única que integra los principales segmentos de la industria alimentaria bajo una misma convocatoria.

"Anuga Select Ibérica nace como una gran plataforma de negocio, networking e innovación para el conjunto del sector, un espacio donde las empresas podrán presentar sus novedades, fortalecer relaciones comerciales, identificar tendencias de consumo y acceder a compradores y profesionales clave de mercados nacionales e internacionales", ha destacado.