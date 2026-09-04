Cerca de 1.500 agentes garantizarán la seguridad cada día durante el GP de Fórmula 1 en Madrid

Archivo - Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Fórmula 1, que se celebrará en el circuito MadRing de Ifema Madrid entre el 11 y el 13 de septiembre, contará con un dispositivo de seguridad formado cada día por cerca de 1.500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como del resto de servicios de seguridad, emergencias y asistencia sanitaria.

En concreto, se trata de 1.300 agentes de Policía, en su mayoría procedentes de la Dirección General, pero también de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que se encargarán de velar por la seguridad ciudadana cada día tanto en el exterior como en una zona interna del circuito, enfocados en la prevención de delitos.

Por su parte, la Guardia Civil contará más de 150 componentes diarios que se centrarán en el refuerzo de la terminal ejecutiva del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Agrupación de Tráfico actuará con patrullas móviles y coordinará los accesos a través de la M-40 y la M-11 junto a la Policía Municipal de Madrid.

Durante el desarrollo del Gran Premio de Fórmula 1 se constituirá un Centro de Coordinación y también se ha creado una mesa específica de Inteligencia para el análisis y seguimiento de posibles amenazas para un evento que discurre por dos grandes zonas con accesos y rutas propias separadas por la carretera M-11.

AFECCIONES A LA MOVILIDAD

A nivel de movilidad, la Dirección Provincial de Tráfico ha preparado un plan especial de tráfico al considerar que este evento tendrá una gran afectación sobre la movilidad en la ciudad durante los tres días, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado tras la reunión de coordinación del dispositivo.

En lo que refiere al espacio aéreo, se constituido una célula de coordinación aérea con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército del Aire, ENAIRE y Aena; al tiempo que estarán operativos equipos de drones, contradrones y helicópteros.

En materia de transporte, además de los refuerzos de los servicios municipales y de Metro, dependientes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid; Renfe Cercanías aumentará la presencia de trenes esos días y reforzará las estaciones más cercanas al circuito, situado en Ifema.

Esta reunión de coordinación ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno Madrid y ha contado con la participación del propio delegado, Francisco Martín, así como el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, y el jefe de la 1ª zona de la Guardia Civil, Francisco Almansa, entre otros representantes de instituciones involucradas.

Por parte del Ayuntamiento de Madrid han acudido componentes de la Policía Municipal de la capita, Samur-Protección Civil, Bomberos y Agentes de Movilidad; al tiempo que han estado presentes representantes de Casa Real, Ejército del Aire, Secretaría de Estado de Seguridad, DGT, Aena, ENAIRE, el Consorcio Regional de Transportes, Metro Madrid y la Empresa Municipal de Transportes, entre otros.

El delegado del Gobierno ha aprovechado para trasladar su agradecimiento por el trabajo de todos los servidores públicos y las administraciones durante los últimos meses y ha apostado por el éxito del dispositivo, dada la "dilatada experiencia" de las fuerzas de seguridad regionales en grandes eventos.