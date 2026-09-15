China y Emiratos Árabes Unidos, países invitados de Fruit Attraction

Fruit Attraction - IFEMA MADRID

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction, que se celebrará del martes 6 al jueves 8 de octubre en Ifema Madrid, tiene como países importadores invitados para su próxima edición a China y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de facilitar el contacto directo entre operadores y mejorar el posicionamiento de la oferta española.

Según informa Ifema Madrid en un comunicado, China es un mercado muy limitado tanto para los productores españoles como comunitarios. En 2025, la exportación española de frutas y hortalizas se situó sólo en 1.784 toneladas, representando el 0,01 el volumen enviado al exterior por España.

En el ámbito comunitario ocurre igual, la UE, los 27 Estados miembros, soló exportaron a China 10.084 toneladas de frutas y hortalizas frescas.

China es un mercado muy complejo a la hora de negociar la apertura para las producciones de frutas y hortalizas de la UE, requiriendo la formalización de protocolos cuya negociación pueden durar 4 o 5 años. No obstante, en los últimos años se han producido avances en la apertura del mercado chino a productos hortofrutícolas españoles.

En la actualidad se pueden exportar las siguientes frutas, hortalizas y frutos secos: cítricos, fruta de hueso (melocotón y ciruela), uvas, caquis, almendras y cerezas. También se han aprobado protocolos para higo seco y pistacho, pero aún no ha terminado la tramitación pertinente para que se pueda exportar.

La elección de China como país invitado de Fruit Attraction 2026, país que ya lo ha sido en ediciones pasadas, contribuirá a reforzar las relaciones comerciales entre los operadores de ambas partes.

En cuanto a Emiratos Árabes Unidos ha sido uno de los principales países de destino extra-europeos de la exportación española de frutas y hortalizas.

En 2021 se exportaron 40.441 toneladas, volumen muy similar al de 2022 pero luego se ha producido un fuerte descenso, situándose los envíos de 2025 en 13.621 toneladas.

Este descenso responde a diversos factores, pero, desde FEPEX, se destaca especialmente el incremento de los costes en general y de los costes logísticos en particular.

En estos años se ha producido un incremento de fletes marítimos, que incluso se han duplicado en algunas rutas. Además, las tensiones geopolíticas encarecen y ralentizan el transporte, lo que se traduce en una pérdida de competitividad en destinos lejanos y por tanto en una reducción de los volúmenes.

No obstante, la imagen de los productos españoles en este país era y es buena. Se asocia con la calidad y el precio competitivo, lo que supone un incremento de las posibilidades de llegar a acuerdos con las empresas de alimentación del país, ya sea para cubrir el consumo interno, como para abastecer los canales que se dedican al sector turístico, ya que Emiratos Árabes Unidos, y en concreto Dubái, se están convirtiendo en los últimos años en uno de los destinos más visitados del mundo.

Por ello, se ha elegido a Emiratos Árabes Unidos como país invitado en esta edición número 18 de Fruit Attraction, porque contribuirá a revitalizar este mercado como uno de los que más expectativas presenta fuera de Europa, teniendo en cuenta, además, que Dubái actúa como plataforma logística y de reexportación hacia todo el Golfo, Asia y África.