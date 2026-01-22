La Comunidad entrega sus primeros premios turísticos al oleoturismo, Navacerrada y el presidente de la AEHM

La Comunidad reconoce en sus primeros premios turísticos al presidente de AEHM, a Navacerrada y al oleoturismo - EUROPA PRESS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El estand madrileño en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha acogido este jueves la entrega de los reconocimientos turísticos de la Comunidad de Madrid, que en su estreno han recaído en el oleoturismo madrileño, a la mejor experiencia turística; en Navacerrada como mejor destino y en el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), Gabriel García Alonso, a la trayectoria profesional tras 50 años de carrera.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha sido el encargado de conducir la gala en el estand madrileño y de entregar los reconocimientos, que nacen para reconocer "a quienes están haciendo posible que Madrid marque" en el ámbito turístico. "Son unos reconocimientos que estrenamos y que estoy convencido de que nos van a marcar para siempre y que entregamos en nombre de todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha afirmado.

En esta primera edición, el reconocimiento a la mejor experiencia turística de 2026 ha recaído en el oleoturismo de la Comunidad de Madrid. El consejero ha señalado que se trata de "todo un ejemplo de cómo tradición, paisaje, cultura y producto local pueden transformarse en una experiencia turística de altísima calidad, capaz de dinamizar el entorno rural y enriquecer la oferta de toda nuestra maravillosa región".

El galardón ha sido recogido por el presidente de la Denominación de Origen Aceites de Madrid, Rafael Gómez, quien ha agradecido el premio y ha destacado que, aunque el proyecto es reciente, se ha "apostado de lleno" por el oleoturismo.

"A un paso de la capital podemos ofrecer una actividad donde van a encontrar sabores, aromas y un producto del cual se van a enamorar", ha señalado Gómez, subrayando que "Madrid es una marca muy conocida en el mundo entero y tener una denominación de origen con ese apellido nos garantiza el éxito".

El reconocimiento como mejor destino turístico de 2026 ha sido para Navacerrada. De Paco Serrano ha puesto en valor que se trata de "un municipio que lleva años demostrando que el turismo de montaña y naturaleza puede ser sostenible, constante y compatible con la vida local", así como su apuesta por una programación activa durante todo el año. En este sentido, ha destacado que "ese Madrid de picos y valles estacionales ya no existe", al recibir la región alrededor de un millón de turistas durante los doce meses.

El alcalde de Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, ha recogido el premio y ha agradecido el apoyo del Gobierno regional. "Somos un municipio pequeño, de unos 3.300 habitantes, y el turismo nos ha dado una gran oportunidad", ha afirmado. Herrero ha enumerado iniciativas como la Casa de la Navidad, el tren navideño, la programación cultural de verano, los mercadillos dominicales o los encuentros de coches históricos, y ha subrayado su apuesta por el turismo durante todo el año.

Por último, el reconocimiento a la trayectoria turística destacada de 2026 ha sido concedido al presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), a Gabriel García Alonso, por más de cinco décadas de dedicación al sector. El consejero ha destacado que García Alonso "ha trabajado por la excelencia, la calidad turística y por pensar en Madrid a corto, medio y largo plazo", algo que, según ha señalado, "cada día es más escaso y Gabriel lo tuvo desde hace muchísimo tiempo".

Al recoger el galardón, García Alonso ha agradecido el reconocimiento "con gran emoción y profundo agradecimiento". "Este premio refleja el camino conjunto que durante las últimas décadas hemos recorrido personas e instituciones que hemos creído en el potencial de Madrid como destino de primer nivel", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la colaboración público-privada como clave del éxito y ha destacado que el turismo madrileño "ha apostado por la calidad, la excelencia, la profesionalidad y la sostenibilidad social, económica y cultural".