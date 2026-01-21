La Comunidad de Madrid edita una guía con más de 50 propuestas para descubrir los platos de cuchara de la región - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid ha editado la guía 'Villas a fuego lento' que invita a redescubrir la gastronomía de la región a través de los tradicionales platos de cuchara.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín Izquierdo, ha sido el encargado de presentar esta iniciativa este miércoles en el estand madrileño de la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Ifema Madrid hasta el domingo.

La guía reúne más de 50 propuestas culinarias centradas en estofados, sopas, escabeches y asados, elaborados con ingredientes locales, con el objetivo de acercar al viajero a las costumbres y la hospitalidad de cada municipio.

Además, tal y como se ha compartido en el estand madrileño, el libreto busca dinamizar la economía y revitalizar el comercio de las localidades que integran Villas de Madrid: Buitrago del Lozoya, Chinchón, Colmenar de Oreja, Manzanares el Real, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Patones de Arriba, Rascafría, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés.

Algunos de los platos que protagonizan 'Villas a fuego lento' son elaboraciones tradicionales de cuchara y cocina reposada como cocidos completos, judiones y alubias estofadas, callos a la madrileña, lentejas guisadas con productos de la matanza, sopas de ajo castellanas o potajes de vigilia.

La publicación también pone el foco en carnes guisadas a fuego lento, como el rabo de toro estofado, el cordero guisado, las carrilleras de ternera o el conejo en escabeche, así como en asados tradicionales, entre ellos el cordero y el cabrito asados en horno, preparados siguiendo recetas populares.

MÁS DE 50 PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Para Martín, se trata de una iniciativa "que apuesta por un nuevo modelo de turismo rural y gastronómico basado en los alimentos locales, la tradición culinaria y el patrimonio cultural de los pueblos".

Esta apuesta sigue la estela de la estrategia del Ejecutivo autonómico para descentralizar y desestacionalizar el turismo, invitando a los turistas a visitar la región más allá de la capital, también en los meses más fríos, en este caso para disfrutar de los platos tradicionales para este clima.

Todos los platos comparten el uso de productos de proximidad y ponen en valor la cocina tradicional como elemento de identidad cultural y atractivo turístico. La guía busca así dinamizar la economía y el comercio de los municipios madrileños más rurales.

'Villas a fuego lento' ha sido elaborada en colaboración con Hostelería Madrid y se enmarca en un modelo de turismo gastronómico que apuesta por "la calma, el sabor y la hospitalidad" como señas de identidad del viaje. La publicación da continuidad a otras guías gastronómicas impulsadas por la Comunidad de Madrid, como 'Con solera' y 'Mad Mixology', y puede consultarse a través de la web turística Visit Madrid.