La Comunidad participa en la 41ª edición de BioCultura con 14 empresas alimentarias y productos ecológicos

La Comunidad De Madrid Participa En La 41ª Edición De Biocultura Con 14 Empresas Alimentarias Y Una Gran Variedad De Productos Ecológicos - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid participa en la 41ª edición de BioCultura Madrid, que comienza este jueves y se celebra hasta este domingo en Ifema, donde están presentes 14 empresas alimentarias madrileñas, certificadas por "sus buenas prácticas y el respeto al medio ambiente", además de productos ecológicos.

El Comité regional de Agricultura Ecológica (CAEM) despliega un estand de 147 metros cuadrados en el que los operadores madrileños ofrecerán, durante estos cuatro días, una oferta representativa de su amplia variedad alimentaria, ha desgranado el Gobierno regional en un comunicado.

Algunos de ellos, además, cuentan con el sello M Producto Certificado, que avala la calidad y trazabilidad de los alimentos cultivados, producidos o envasados en la región.

Los visitantes podrán disfrutar de verduras y hortalizas recién recogidas de la huerta, conservas vegetales, miel, pan, galletería y granolas, aceite de oliva virgen extra, vino, café, infusiones, chocolates, baobab, aloe, semillas y cereales, todos ellos ecológicos.

El estand dispone de un espacio institucional en el que expertos del CAEM facilitarán información sobre la certificación agroalimentaria ecológica madrileña, que actualmente suma cerca de 12.000 hectáreas de cultivo ecológico y este mercado cuenta cada vez con mayor demanda entre los ciudadanos.

BioCultura Madrid se celebra anualmente y está considerado "el principal foro de encuentro en España" entre productores, distribuidores, profesionales y consumidores que buscan un estilo de vida saludable y respetuoso con el medio ambiente.

Esta edición cuenta con más de 400 expositores, que presentan sus novedades en alimentación ecológica, cosmética e higiene eco-natural, hogar saludable y bienestar.

Durante la feria, habrá también un extenso programa de más de 300 actividades paralelas con talleres, cocina en vivo, charlas y encuentros, en las que el CAEM participará activamente. Y actividades paralelas dirigidas a los visitantes profesionales este jueves y viernes, así como un espacio para el encuentro entre empresas y proveedores, complementos y cosmética, para establecer acuerdos comerciales.