Expodental cierra su edición 2026 con la asistencia de más de 30.000 profesionales y presencia de 75 países

EXPODENTAL 2026 refuerza su proyección internacional al reunir a más de 30.000 profesionales. - IFEMA MADRID

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expodental, el Salón Internacional de Equipos, Productos y Servicios Dentales organizado por Ifema Madrid, con el apoyo de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, ha cerrado su edición 2026 con la asistencia de más de 30.000 profesionales y un incremento de "su presencia internacional" con un 8% más de visitantes extranjeros procedentes de 75 países.

La feria ha finalizado con resultados que confirman "su liderazgo" como la plataforma profesional "más relevante" para el sector dental en España y una de "las citas imprescindibles en el calendario europeo".

Asimismo, esta edición ha estado marcada por "un perfil de público más especializado, un incremento en el volumen de negocio generado por las empresas expositoras y un impacto internacional creciente".

El presidente del sector dental de Fenin, Luis Garralda, ha indicado los resultados de Expodental 2026 confirman "el dinamismo y la fortaleza del sector dental en España".

"El crecimiento internacional, el perfil profesional de los visitantes y el incremento del negocio generado reflejan la confianza del mercado en esta cita y en la capacidad de la industria para seguir innovando y ofreciendo soluciones que aporten valor a la práctica clínica", ha subrayado.

CRECIMIENTO INTERNACIONAL DEL 8% Y PRESENCIA DE 75 PAÍSES

La edición 2026 también ha supuesto un avance en la proyección global de Expodental. Con un aumento del 8% en el número de visitantes internacionales, la feria ha recibido a más de 2.500 profesionales de 75 países, confirmando su papel como "punto de encuentro para empresas y compradores del mercado europeo y latinoamericano".

Los mercados con mayor representación han sido Portugal, Italia, Francia y Alemania, junto a delegaciones de otros países europeos, América Latina y Asia.

La diversidad de procedencias ha impulsado "nuevas oportunidades en distribución, desarrollo tecnológico, soluciones digitales, implantología y equipamiento clínico avanzado".

El cambio de fechas ha permitido orientar la feria hacia "un modelo más profesional", sustituyendo la tradicional jornada de sábado, de carácter más social, por tres días centrados en la actividad comercial, las demostraciones técnicas y el encuentro entre fabricantes, distribuidores, clínicas y laboratorios.

En este contexto, Expodental se ha celebrado en coincidencia estratégica con la primera edición de Expomedes, la nueva Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética, que, con carácter B2B, ha contribuido a crear "un ecosistema ferial más elevado y aumentando la afluencia, visibilidad y sinergias comerciales".

El impulso empresarial de la feria se vio reforzado con la participación de Nacex que, como patrocinador del Salón, confirmando "su compromiso con la innovación y la excelencia mediante soluciones de mensajería avanzadas para optimizar la distribución en el sector dental".