La feria Estampa cierra su 34ª edición con obras de 217 artistas incorporadas a colecciones públicas y privadas

Imagen del cierre de la 34 edición de Estampa - IFEMA

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La feria Estampa ha cerrado su 34ª edición con la incorporación de obras de 217 artistas a colecciones públicas y privadas, en una convocatoria que reunió a 16.000 visitantes y más de 80 galerías y editores en Ifema Madrid, según el balance difundido por la organización este jueves.

El estudio de resultados, elaborado a partir de los datos aportados por las galerías participantes, refleja el peso de la creación contemporánea española y el interés del coleccionismo por las propuestas actuales, en un contexto marcado por la incertidumbre del mercado del arte. Más del 80 por ciento de los artistas cuyas obras se vendieron nacieron o desarrollan su trabajo en España.

La presencia de mujeres artistas en las ventas alcanzó el 40 por ciento del total, siete puntos porcentuales más que en la edición anterior. Asimismo, el 92 por ciento de los artistas vendidos pertenecen al primer mercado, mientras que el 72,3 por ciento tiene menos de 58 años. Dentro de este último grupo, el 54 por ciento corresponde a artistas de media carrera y el 18,4 por ciento a creadores emergentes.

Por su parte, el segundo mercado mantuvo sus cifras, con ventas de importes elevados de obras de artistas como Pablo Picasso, Karel Appel, Joan Miró, José Guerrero, Manuel H. Mompó y Rafa Macarrón.

Entre las adquisiciones institucionales, el Gobierno regional concedió el Premio Comunidad de Madrid/Estampa al artista FOD por la obra 'Cuernos' (2019), presentada por la galería T20, que pasará a formar parte de la colección del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M).

El Ayuntamiento de Madrid adquirió obras de Eugenio Ampudia, representado por Max Estrella, y de Rufo Criado y Philipp Fröhlich, representados por Juan Silió, que se incorporarán a los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

Por su parte, Paradores anunció la adquisición de piezas de Cristina García Rodero, de la galería Blanca Berlín; Prudencio Irazábal, de ArtNueve; y Alejandro Monge, de 3 Punts, que se exhibirán de forma permanente en su red de establecimientos.

La feria también reconoció distintas propuestas a través de premios vinculados al coleccionismo privado. El Premio Colección Studiolo recayó en Luis Matías Santos, Raquel Lobo y Rosa Aguilar, mientras que la Fundación Campocerrado distinguió a Amaya Suberviola y la Colección Navacerrada, a Victoria Civera.

Asimismo, Claudia Pastomás y An Wei recibieron el Premio Colección Kells, y el Premio Cervezas Alhambra fue para la obra 'Red-Alga' (2026), de Irene Trapote. El Premio de adquisición Eurostars Hotel Company recayó en Pablo Merchante, mientras que la Colección Alejandro Bethancourt reconoció 'Intimate Bond', de Arik Levy, y el Premio SERO Art Collection distinguió a Edmundo García.

El Premio Colección Manuel Expósito reconoció a Raquel Lobo y Marcela Cantuária, mientras que Eline Boerma recibió el Premio Chicheri y Anita de la Cuadra obtuvo la residencia internacional ATMA Art House, en Budapest. La galería Antonia Puyó, de Zaragoza, fue distinguida con el premio al Mejor Stand Estampa 2026.

APUESTA POR LOS ARTISTAS EMERGENTES

La 34ª edición contó con la artista Esther Ferrer como invitada y renovó la sección dedicada a galerías y espacios emergentes, 'Ensayo Futuro', comisariada por Jesús Alcaide. La propuesta se completó con un ciclo de conferencias y contó con la colaboración de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

Con esta sección, Estampa busca reforzar el apoyo al galerismo y a la creación contemporánea, así como impulsar nuevas formas de relación entre arte, sociedad y mercado.

La organización ha destacado la capacidad de la feria para conectar artistas, galerías, instituciones y coleccionistas y ha avanzado que la próxima edición se celebrará del 14 al 17 de octubre de 2027.