La feria de tecnología e innovación en medicina estética Expomedes celebrará su primera edición en marzo de 2026

Exponedes - IFEMA MADRID

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva Feria Profesional de Tecnología e Innovación en Medicina Estética (Expomedes) ha constituido su comité organizador de cara a su primera edición del 11 al 13 de marzo de 2026, coincidiendo con Expodental.

Esta feria, según recoge Ifema Madrid en un comunicado, está organizada por la entidad ferial y promovida por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

El Comité Organizador está presidido por PRIM, dedicada a las soluciones médicas y hospitalarias cuya trayectoria en el desarrollo de equipamiento de alta precisión aporta "una visión global y rigurosa a la feria".

Se suma Candela Medical, "líder internacional" en tecnología láser y sistemas energéticos aplicados a la dermatología y la medicina estética; Henry Schein Medical, distribuidor sanitario de alcance internacional que destaca por su capacidad logística y su apoyo integral al profesional médico; Instituto Médico Láser (IML), que aporta su visión desde la práctica clínica, "garantizando el rigor asistencial y facilitando la transferencia de conocimiento directo hacia los profesionales"; LPG Endermologie, pionera en tecnologías de estimulación mecánica no invasiva; Storz Medical, empresa suiza de desarrollo de tecnologías basadas en ondas de choque aplicadas a la medicina estética y regenerativa; y Termosalud, compañía con una amplia trayectoria en el desarrollo de dispositivos médico-estéticos "reconocida por su experiencia en radiofrecuencia, crioterapia y soluciones integrales de bienestar".

La constitución de este órgano supone un paso decisivo para Expomedes. "La participación de estas firmas, líderes en tecnología, innovación médico-estético, equipamiento, distribución y práctica clínica, constituye una base sólida y el motor que impulsará una feria concebida para convertirse en un punto de encuentro comercial imprescindible para el sector de la medicina estética", ha destacado Ifema Madrid.