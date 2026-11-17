Imagen de la FIAA, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar - IFEMA MADRID

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid, a través de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), colaborará un año más como anfitrión de la entrega de los premios Las Empresas del Año 2027, organizados por la revista especializada 'Autobuses & Autocares', que se celebrará el próximo 17 de diciembre a las 19 horas en la Sala Retiro del recinto ferial.

En su 35ª edición, los galardones distinguirán a Grupo Plana, en la categoría de Transporte Regular; Autocares Grupo Benidorm, en Transporte Discrecional; Dbus-Compañía del Tranvía de San Sebastián, en Transporte Urbano, y Autocares Pinilla, en la categoría de PYME, dedicada en esta convocatoria al transporte discrecional, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La ceremonia contará con el patrocinio de Volvo Buses y la colaboración de FIAA. Con esta iniciativa, la feria busca respaldar el reconocimiento de las empresas que contribuyen al desarrollo de una movilidad eficiente, segura y sostenible.

Los premios, creados en 1992, han distinguido desde entonces a cerca de 130 operadores por su trayectoria, innovación y calidad de servicio. Según los organizadores, son los únicos galardones de ámbito nacional especializados en reconocer la excelencia de las compañías de transporte de viajeros en autobús y autocar.

Ifema Madrid ha señalado que esta colaboración refuerza la vinculación de FIAA con el sector y su apoyo a iniciativas que destacan el papel del transporte colectivo en la cohesión territorial, la movilidad y el desarrollo económico.

La próxima edición de FIAA se celebrará en 2028 y reunirá en Ifema Madrid a fabricantes, operadores y profesionales del transporte de viajeros.