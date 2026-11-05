Fitur Sports celebrará su quinta edición del 20 al 22 de enero en el Pabellón 12 del recinto ferial

Archivo - Imagen del lanzamiento de Fitur Sports 2027 - JOSE ANTONIO ROJO - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha presentado su quinta edición consecutiva de Fitur Sports, organizada en colaboración con Spain is Sport-Afydad (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos), y que se celebrará del 20 al 22 de enero en Ifema Madrid.

Aunque Fitur estará en el recinto del 20 al 24 de enero, esta sección reunirá durante las jornadas profesionales de los tres primeros días a los sectores turístico y deportivo para compartir experiencias y explorar nuevas oportunidades de desarrollo, según ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Fitur Sports se ubicará, como en ediciones pasadas, en el Pabellón del Conocimiento (Pabellón 12) y abordará, entre otros, la especialización turístico-deportiva de los destinos, la adaptación climática del calendario deportivo, los retos del comercio y servicios especializados en la experiencia turística y la convivencia entre visitantes y residentes.

El análisis será uno de los elementos centrales del encuentro, con atención a los estudios de mercado, las políticas de apoyo al turismo deportivo y las buenas prácticas nacionales e internacionales. La programación buscará acercar experiencias y proyectos que contribuyan a mejorar la toma de decisiones, con una perspectiva abierta a la cooperación europea y a la colaboración entre administraciones, entidades deportivas y empresas.

Asimismo, la parte deportiva de la feria estará también dirigida al contacto entre destinos, agencias y turoperadores especializados, alojamientos, federaciones, organizadores de eventos, marcas y comercios. Del mismo modo, tendrán cabida las oportunidades asociadas al MICE deportivo y a los viajes profesionales vinculados a la industria del deporte.

Con esta quinta edición, Fitur Sports seguirá "poniendo en valor la contribución del deporte a la diversificación de la oferta turística, la actividad fuera de temporada y el desarrollo de las economías locales" con el objetivo de "avanzar hacia experiencias de calidad y modelos de colaboración que generen oportunidades para los destinos, sus empresas y sus comunidades".