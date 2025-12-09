El Foro de las Ciudades de Madrid abre el plazo de inscripción para su Exposición de Buenas Prácticas Urbanas

El Foro de las Ciudades de Madrid 2026 abre el plazo de inscripción para su Exposición de Buenas Prácticas Urbanas. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Madrid ha abierto el plazo de recepción de materiales para la 4ª Exposición de Buenas Prácticas Urbanas, formada por una galería de paneles que se podrán visitar durante la celebración de la séptima edición del Foro del 9 al 11 de junio de 2026.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, los materiales pueden enviarse hasta el 15 de mayo de 2026 y como en ocasiones anteriores, la exposición mostrará una veintena de buenas prácticas urbanas que mejoran nuestras ciudades para convertirlas en espacios más sostenibles, verdes, innovadores y habitables.

La exposición, que estará instalada durante los tres días de duración del Foro, dará máxima visibilidad a los proyectos presentados para los más de 1.200 profesionales que se prevé asistan a este evento.

Pueden participar enviando sus materiales todas las administraciones públicas (municipios, diputaciones, comunidades autónomas...), asociaciones, universidades y organizaciones profesionales que lo deseen.

Las temáticas pueden ser todas aquellas que tengan relación con la mejora de la gestión y planificación urbana en todas sus vertientes y enfoques, como urbanismo, movilidad, infraestructuras verdes, adaptación al cambio climático, energía, espacio público, arquitectura, economía circular, innovación tecnológica, emprendimiento, etc.

Se puede participar en diferentes enfoques y formatos como proyectos urbanos ejecutados, en ejecución o de inicio inminente. También pueden ser planes o programas que la organización está desarrollando o ha desarrollado recientemente; así como conclusiones de informes temáticos y/o sectoriales, proyectos de investigación, planes en los que la organización participa con otras entidades (redes, proyectos europeos, etc.); u otros contenidos u enfoques que las organizaciones nos propongan y encajen en la exposición.

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN

Los proyectos deben entregarse en un PDF en tamaño A0 vertical y en una buena resolución (las imágenes, esquemas y fotos que contenga, en la medida de los posible, de buena calidad). El cuerpo de texto y titulares deben ser proporcionales y que sean de fácil lectura.

El tipo de letra deberá ser Arial (si no se dispone de Arial, en una tipografía similar) y en la media de lo posible, que la composición-maquetación de los textos e imágenes sea lo más atractivo y visual posible.

Los proyectos se seleccionarán según su contenido y fecha de entrega. Los paneles se pueden enviar en formato PDF al correo forodelasciudades@ifema.es, con copia a info@icscomunicacion.com.

El Foro de las Ciudades de Madrid, organizado por IFEMA MADRID, coincidirá una vez más con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, que cumple su 22ª edición; la 9ª Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y con la nueva feria SOCIOCARE, dedicada al ecosistema de los cuidados y el bienestar social.