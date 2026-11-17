La Galería de Innovación reunirá 16 propuestas sobre almacenamiento, fotovoltaica, movilidad y electrificación - IFEMA MADRID

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería de Innovación de Genera y Matelec reunirá durante la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización 16 propuestas que recorrerán algunos de los principales ámbitos de transformación del sector energético y eléctrico.

Almacenamiento, autoconsumo, digitalización, movilidad eléctrica, gestión de instalaciones y nuevas soluciones para la generación renovable estarán entre las temáticas presentes en este espacio que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre en Ifema Madrid, según ha señalado la organización del recinto ferial en un comunicado.

La iniciativa celebra una nueva edición con el objetivo de dar visibilidad a desarrollos tecnológicos con capacidad de aplicación en entornos reales. La convocatoria distingue entre proyectos de investigación con un componente de innovación tecnológica y equipos innovadores desarrollados por los expositores de Genera y Matelec.

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN INTELIGENTE DE LA ENERGÍA

El almacenamiento tendrá una presencia destacada entre las propuestas. Alumbra Energía presentará una batería doméstica diseñada para almacenar electricidad en las horas de menor precio y utilizarla posteriormente, con funciones de gestión automática y respaldo ante cortes de suministro.

Hoymiles concurrirá con 'HiOne + HiBox + V2X', un ecosistema que integra generación fotovoltaica, almacenamiento, respaldo de la vivienda y carga bidireccional del vehículo eléctrico bajo un mismo sistema.

Por su parte, Bluetti presentará 'FridgePower', una propuesta de almacenamiento de perfil reducido destinada a mantener alimentadas cargas esenciales y que puede ampliarse mediante módulos adicionales.

También participa SMA Ibérica con una solución residencial y comercial que integra inversor híbrido, batería, respaldo y software de gestión energética. Mientras, Quadrisol presenta 'Backup Control', un cuadro de control y conmutación destinado a gestionar el paso entre la red eléctrica y la salida de respaldo de un inversor solar híbrido.

En el ámbito de los grandes sistemas de acumulación, Prysmian mostrará 'Afumex BESSflex', un cable desarrollado específicamente para interconectar baterías y estaciones convertidoras en sistemas BESS, con especial atención a la flexibilidad, la reacción al fuego y la resistencia a la intemperie.

FOTOVOLTAICA, DIGITALIZACIÓN Y NUEVAS HERRAMIENTAS PARA RENOVABLES

La producción fotovoltaica contará también con distintas propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Sener participa con 'Oruga', un algoritmo de backtracking 3D que adapta de forma individual el movimiento de los seguidores solares para reducir las pérdidas provocadas por las irregularidades del terreno. La solución se encuentra ya implantada en diferentes plantas comerciales.

QPV Qualifying Photovoltaics presentará 'PVET', una plataforma de análisis de datos para plantas fotovoltaicas que combina información de diferentes fuentes con herramientas de Big Data e inteligencia artificial para monitorizar el rendimiento, detectar fallos y facilitar el mantenimiento predictivo.

Por su parte, Pyramidi GmbH concurrirá con 'PV Protector', una barrera modular para impedir la anidación de aves debajo de los módulos fotovoltaicos y proteger el cableado, concebida para instalarse desde el exterior y sin perforar la cubierta.

La seguridad de las instalaciones renovables estará representada por Control Seguridad y Domótica, que combina postes de vigilancia autónomos alimentados mediante energía solar con una plataforma web y móvil desde la que gestionar vídeo, alarmas y documentación de las instalaciones a distancia.

LA RECARGA ELÉCTRICA

Tres candidaturas ponen el foco directamente en la movilidad eléctrica. AUTEL presenta 'MaxiCharger AC Compact 2', un cargador residencial de 7,4 kW pensado, entre otros escenarios, para garajes subterráneos sin cobertura. El equipo permite realizar determinadas funciones localmente mediante Bluetooth e integra gestión de potencia y aprovechamiento de la producción fotovoltaica.

Ohme concurre con 'Home Pro2', un cargador doméstico inteligente que puede programar la recarga en función de las franjas más económicas de la tarifa del usuario, incorporar producción solar y gestionar la potencia disponible entre varios puntos de carga.

En el segmento de alta potencia, XCharge presenta 'C7', una plataforma de carga ultrarrápida en corriente continua de hasta 480 kW destinada a infraestructuras públicas y flotas. La solución combina una arquitectura modular con asignación dinámica de potencia, gestión térmica y herramientas de control remoto.

INNOVACIÓN APLICADA A INSTALACIONES

La Galería incluirá asimismo desarrollos vinculados a la instalación eléctrica y a la validación de nuevas tecnologías. Estiare, representante de Raytech en España, mostrará 'Seal Up Joint', un sistema para aislar y sellar empalmes y derivaciones de baja tensión mediante una resina extraíble e inspeccionable que permite volver a acceder posteriormente a la conexión.

Cener participa con una metodología y plataforma 'X-in-the-Loop' que integra diferentes fases de simulación y ensayo para validar sistemas energéticos, electrónica de potencia y control. El planteamiento permite avanzar progresivamente desde los modelos virtuales hasta la interacción con controladores y equipos físicos, con el objetivo de detectar fallos y reducir riesgos de integración antes de las pruebas finales.

Por último, SGS presentará una nueva infraestructura de ensayo eléctrico y compatibilidad electromagnética en Madrid, cuyo elemento principal es una cámara semianecoica de 10 metros preparada para evaluar equipos de alta potencia y gran formato. La instalación está orientada a tecnologías como inversores, convertidores, sistemas de almacenamiento y cargadores de vehículo eléctrico.

Los 16 desarrollos podrán conocerse durante la celebración de la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización. La Galería de Innovación servirá además de marco para reconocer las propuestas destacadas de esta edición, cuyos premios se entregarán durante el certamen, sin que los resultados se hayan hecho públicos en esta información previa.