Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en Ifema - IFEMA MADRID

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid acogerá la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización desde este martes y hasta el jueves, un encuentro que reunirá a más de 750 empresas de los sectores energético y eléctrico a través de las ferias Genera y Matelec, con un programa de más de 120 jornadas, ponencias y espacios de debate sobre energías renovables, almacenamiento, eficiencia energética, movilidad eléctrica y nuevas tecnologías.

Según ha informado la entidad ferial en un comunicado, la convocatoria de ambas ferias responde a la conexión entre la generación de energías renovables y los usos recientes de la electricidad.

Genera estará centrada en las energías renovables, el almacenamiento, el hidrógeno y la eficiencia energética, y a su vez, Matelec estará dedicada a las infraestructuras y tecnologías necesarias para extender la electrificación a la industria, los edificios, la movilidad y las ciudades.

El encuentro se celebrará en un contexto de crecimiento del sector energético. Según los datos recogidos por la organización, las renovables aportaron en 2025 un total de 17.501 millones de euros al PIB español y generaron 140.621 puestos de trabajo.

A ello se suma el peso de la industria española de material eléctrico, que factura directamente más de 9.700 millones de euros y cuya cadena de valor supera los 40.000 millones de euros de impacto económico y los 205.000 profesionales. Además, representaron el 55,5% de la generación eléctrica nacional.

ACTIVIDADES Y PONENCIAS PROFESIONALES

El programa incluirá más de 120 actividades sobre redes eléctricas, almacenamiento, electrificación, energías renovables, autoconsumo, eficiencia energética, rehabilitación, Certificados de Ahorro Energético (CAE), movilidad eléctrica, digitalización y automatización entre otras materias.

El Global Forum, ubicado en el pabellón 8 en las salas Ledvance y Phoenix Contact, será uno de los principales espacios de debate, con sesiones sobre flexibilidad de las redes, seguridad de las instalaciones de almacenamiento energético, regulación, eficiencia e integración de renovables.

La programación se extenderá también al Centro de Convenciones Norte, Foro Genera Solar, Foro Electrificación, Foro CAE's, Foro Knx y El Mundo del Instalador, dedicados a la energía solar, la electrificación, los Certificados de Ahorro Energético, la automatización y las instalaciones eléctricas.

PRESENCIA INTERNACIONAL E INNOVACIÓN

La dimensión internacional será otro de los ejes de la convocatoria, con un 25% de empresas extranjeras procedentes de distintos mercados europeos, asiáticos y de otros continentes. Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Turquía figuran entre los países con mayor representación.

Por su parte, la Galería de Innovación mostrará 16 propuestas relacionadas con el almacenamiento energético, la fotovoltaica, el autoconsumo, la movilidad eléctrica, la gestión de instalaciones y las nuevas soluciones para la generación renovable.

Con esta convocatoria conjunta, Genera y Matelec permitirán reunir en Ifema a los distintos agentes implicados en la transformación energética, combinando las soluciones de generación renovable y descarbonización con las tecnologías e infraestructuras necesarias para avanzar en la electrificación.