El Global Mobility Call culmina su cuarta edición con más de 5.000 visitantes en sus tres jornadas

Global Mobility Call 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición del Global Mobility Call (GMC) ha cerrado sus puertas este jueves en Ifema Madrid habiendo reunido a más de 5.000 visitantes durante sus tres jornadas de actividad, consolidándose como punto de encuentra de profesionales de la movilidad sostenible, inteligente, autónoma, conectada y descarbonizada.

Según ha indicado Ifema en un comunicado, el evento ha reunido a todos los actores del ecosistema, desde administraciones públicas y grandes corporaciones hasta 'startups' e inversores, con el objetivo de "transformar la conversación estratégica en proyectos tangibles, alianzas de largo recorrido y compromisos verificables".

La jornada inaugural, que tuvo lugar el pasado martes y fue presidida por el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, marcó el tono de una edición centrada en visibilizar el desarrollo de un ecosistema diseñado para integrar la movilidad urbana, la seguridad vial, el uso masivo de datos y la inteligencia artificial.

GMC 2026 ha propuesto un modelo de visita estructurado en 10 'pathways' o itinerarios profesionales que han permitido a los asistentes navegar "de forma eficiente" por áreas "críticas", como las buenas prácticas urbanas, los mercados internacionales, la regulación laboral, la movilidad rural y la cohesión territorial.

El primer día destacó además por la presencia de expertos internacionales como el CTO de Transport for London, Shashi Verma, además de abordar temas técnicos como los sistemas ADAS y la posventa en la economía circular.

En el área expositiva, compañías "líderes" como ALSA, Arriva, Avanza, Metro, Etra, Grupo Ruiz, Hyundai Motors España, Indra Group, Kontron, Moventis, Sistem, Vectalia, Visiotech y Volvo Cars, entre otras, mostraron sus últimas innovaciones en transporte y servicios.

LIDERAZGO INDUSTRIAL DE ESPAÑA

La segunda jornada, el miércoles, puso el foco en la reindustrialización y la competitividad. La sesión contó con la intervención del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien subrayó que la colaboración público-privada es el "eje fundamental" para posicionar a España como un 'hub' europeo de producción de vehículos.

Este día destacó el 'España Auto CEO Summit', que reunió a los máximos responsables de compañías como Iveco (Ruggero Mughini), Omoda & Jaecoo (Francesco Colonnese), Stellantis (Antonio González) y Toyota (Francisco Berrocal) bajo un consenso unánime: la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y una colaboración estrecha con la administración para mantener el liderazgo internacional.

En el ámbito de la tecnología aplicada al usuario, se debatió profundamente sobre el coche conectado, que evoluciona hacia una plataforma de servicios integrados como pagos automatizados en peajes y parkings, siempre bajo estrictos protocolos de ciberseguridad.

Por otro lado, el CEO de Volvo Car España, José María Galofré, introdujo el concepto de 'movilidad consciente', apelando a una responsabilidad colectiva que priorice la protección de la vida y el respeto al medio ambiente.

La descarbonización también fue analizada desde un enfoque pragmático. Los expertos defendieron una transición energética realista y tecnológicamente abierta que no comprometa el acceso de los ciudadanos a la movilidad.

En este sentido, se presentaron metas "ambiciosas" para 2030, como la necesidad de alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en España y reducir un 42% las emisiones del transporte, lo que requerirá una inversión anual estimada de entre 5.000 y 8.000 millones de euros.

Durante la jornada, el transporte público se consolidó como uno de los grandes pilares de la movilidad sostenible y conectada hacia 2030, tanto por su "papel estratégico" en la descarbonización como por su "capacidad para impulsar soluciones más eficientes, accesibles y respetuosas con el medio ambiente".

En este contexto, se destacó el "éxito" de las políticas tarifarias, que han permitido aumentar un 16% el número de viajeros desde 2019, aunque también se subrayó la "necesidad urgente" de reforzar la oferta, especialmente en autobuses, para alcanzar un crecimiento adicional del 50%.

Asimismo, se puso de relieve la importancia de fortalecer la financiación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad, así como de avanzar en sistemas de transporte bajo demanda y soluciones a pequeña escala capaces de responder a necesidades específicas que el modelo convencional no siempre cubre.

Con la participación de representantes institucionales, operadores y empresas líderes, el GMC sirvió además para analizar los principales retos que marcarán el futuro de la movilidad de viajeros, desde la evolución del marco regulatorio y la interoperabilidad entre sistemas y operadores hasta el avance de la digitalización como "palanca" para construir redes de transporte más eficientes, conectadas y centradas en el usuario.

"Para conseguir ese incremento del 50% en viajeros va a ser imposible si no es a base de oferta, porque la política tarifaria ya la hemos aplicado ampliamente", subrayó el director general de Avanza Spain SL, Valentín Alonso Soroa, durante la conferencia 'Objetivo 2030: España referente en movilidad sostenible'.

MOVILIDAD AUTÓNOMA

La última jornada, celebrada este jueves, sirvió para concretar los próximos pasos en áreas de vanguardia como el vehículo autónomo, la ciberseguridad aplicada y la economía circular. Sesiones sobre el uso dual de infraestructuras y tecnologías, el liderazgo en transporte urgente y la movilidad flexible han completado una agenda orientada a la operación y la gobernanza pública.

Destacadas personalidades en transporte urgente y expertos en conducción autónoma aportaron su visión técnica. Asimismo, el bloque de 'Neutral In Motion' conectó la descarbonización sectorial con el compromiso firme de los principales actores del mercado para alcanzar los objetivos climáticos.

La clausura institucional, bajo el lema 'The Commitment', subrayó que el éxito del encuentro no se mide solo por las cifras de asistencia, sino por la capacidad de los participantes para activar pilotos, explorar acuerdos y acelerar decisiones fuera del recinto de Ifema.