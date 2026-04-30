Ifema Madrid recibe la certificación ISO/IEC 27001 por su protección de datos de clientes y socios

Archivo - Imagen de recurso de la fachada de Ifema. - IFEMA - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha obtenido la certificación ISO/IEC 27001, un reconocimiento por su trabajo en materia de información, ciberseguridad y protección de la privacidad.

Según recoge la entidad ferial en un comunicado, la certificación ha sido otorgada por SGS y entregada en un acto institucional en el que han participado el vicepresidente Ejecutivo, Daniel Martínez; el director de Operaciones,Carlos Jiménez; y el director de Tecnologías de la Información de Ifema Madrid, Rubén Rodríguez; junto al director de Certificación de Productos Estratégicos de SGS Iberia, Javier Garrido; y el director de Gestión de Cartera de Clientes de SGS, Roberto Camacho García-Ochoa, entre otros.

La norma ISO/IEC 27001 establece los requisitos para implantar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), garantizando la adecuada identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos asociados a la información y a los entornos digitales, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organización.

Para Daniel Martínez, "la obtención de esta certificación supone un paso decisivo para Ifema Madrid en el refuerzo de sus estándares de seguridad y nos permite ofrecer garantías adicionales a clientes, expositores, organizadores, colaboradores y socios estratégicos, asegurando que la protección de la información es un eje prioritario en el modelo de gestión".

La certificación ISO/IEC 27001 aporta "importantes beneficios" a largo plazo para la Institución, entre los que destacan el incremento de la credibilidad y la confianza; la reducción de riesgos de fraude, pérdida o divulgación indebida de información; la transformación de la cultura corporativa y una mayor concienciación interna sobre la seguridad de la información, y la apertura a nuevas oportunidades de negocio con organizaciones que priorizan la protección de la información y la ciberseguridad.

"Con este nuevo hito, Ifema Madrid continúa avanzando en su apuesta por la calidad, la innovación y la excelencia operativa, alineando su actividad con los más altos estándares internacionales y reforzando su posición como referente del sector ferial y congresual", ha destacado.

Este reconocimiento se enmarca en la relación de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2019, durante la cual SGS ha certificado a Ifema Madrid en normas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 20121, UNE 22320 y EN, "reforzando una alianza estratégica orientada a la mejora continua".