Ifema Madrid se une a la celebración internacional del 10º Global Exhibitions Day

La institución ferial reunió en 2024 a 34.400 empresas y 4,06 millones de visitantes, con un impacto de 5.779 millones a la economía de Madrid MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid se ha unido un año más a la celebración del Global Exhibitions Day (GED), el Día Internacional de las ferias, una iniciativa de UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), y promovida por AFE (Asociación de Ferias Españolas) que en esta ocasión lleva como lema 'Las ferias comerciales liberan el potencial'.

En su décima edición, esta iniciativa busca poner en valor el potencial del sector ferial en todo el mundo como plataforma global para la generación de negocio, el desarrollo económico y social y la construcción de marcas, ha explicado la institución ferial en un comunicado.

Así, el Global Exhibitions Day 2025 constituye una oportunidad para visibilizar la relevancia estratégica del mundo ferial en la generación de negocio para sectores, individuos, comunidades y empresas, así como para poner de manifiesto la capacidad de las ferias para impulsar la colaboración y la innovación en la transformación de negocios e industrias, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento y proyección del talento.

En este sentido, Ifema Madrid desempeñó en 2024 un papel clave como plataforma de impulso empresarial, acogiendo a más de 34.400 expositores y 4,06 millones de visitantes, en cerca de un centenar de certámenes propios.

Su actividad generó un impacto económico de 5.779 millones de euros sobre los sectores productivos de Madrid, lo que representa el 3,2% del PIB de la ciudad y el 2% del PIB de la Comunidad de Madrid. Asimismo, contribuyó a la creación y mantenimiento de 47.891 empleos.

En conjunto, la actividad ferial en España en 2024, según datos de AFE, sumó un total de 445 ferias y eventos con exposición comercial, que contaron con la participación de 60.105 expositores y 7,58 millones de visitantes.

Esta intensa actividad generó un impacto económico de 13.000 millones de euros, con una aportación al PIB de 6.500 millones de euros y una contribución al empleo de 123.000 puestos de trabajo.

En el plano internacional mundial, las cifras confirman también el peso estratégico del negocio ferial. De acuerdo con los datos facilitados por UFI a partir de un estudio de Oxford Economics, en 2024 se celebraron 32.000 ferias en todo el mundo, repartidas en 1.432 recintos feriales.

Estos encuentros congregaron a 4,6 millones de expositores y a 318 millones de visitantes, ocupando un total de 138 millones de metros cuadrados de superficie neta. La aportación total al PIB ascendió a 215.000 millones de euros a nivel mundial y la actividad ferial generó 4,3 millones de empleos.