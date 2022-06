Ifema Madrid se une al sector ferial internacional en la celebración del Global Exhibitions Day

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La industria ferial de todo el mundo se une este miércoles para la celebración del Global Exhibitions Day (GED), una iniciativa de UFI - The Global Association of the Exhibition Industry, promovida por la Asociación de Ferias Españolas (AFE).

Ifema Madrid se suma un año más, con el objetivo de visibilizar la importancia de la actividad ferial en todo el mundo para la dinamización de la economía empresarial y la generación de empleo, según recoge el consorcio en un comunicado.

Tras unos años en los que el sector ha estado muy afectado por la crisis sanitaria, la recuperación de la activación ferial presencial "vuelve a mostrar su valor insustituible como pieza clave de la dinamización empresarial y sectorial, así como para el crecimiento económico, al consolidarse como la plataforma perfecta para la generación de negocio y relaciones comerciales".

El impacto económico de la industria ferial representa a nivel internacional un total de 299.000 millones de euros, con una aportación al PIB mundial de 179.000 euros, y una generación de más de 3,4 millones de empleos directos e indirectos.

Unas cifras que son resultado de la organización de 32.000 ferias cada año, que cuentan con la participación de 4,8 millones de expositores y 353 millones de visitantes en todo el mundo.

En España, el pasado 2021 se celebraron un total de 273 ferias, que congregaron a 26.900 empresas expositoras y 3,79 millones visitantes, poniendo de manifiesto la incipiente reactivación que vivió el sector tras la pandemia, con la vuelta a la celebración de eventos presenciales.