Infarma2026 reúne en marzo a más de 25.000 visitantes y 300 expositores bajo el lema 'La salud empieza aquí'

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Infarma Madrid 2026 (#Infarma2026), el Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y el Salón de Medicamentos y Parafarmacia, reunirá del 24 al 26 de marzo en Ifema Madrid a más de 25.000 visitantes y 300 expositores bajo el lema 'La salud empieza aquí'.

Organizado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB) y CloserStill, se trata de la mayor cita farmacéutica de España y una de las más relevantes de Europa.

Asentada sobre la inspiración, la actualidad y la innovación, esta edición contará con un programa congresual de más de 50 sesiones y con ponentes de reconocido prestigio, tanto del ámbito sanitario y científico como de otros sectores.

El lema elegido para la ocasión, 'La salud empieza aquí', busca ser "toda una declaración de principios" para remarcar el papel capital como garante de la atención sanitaria y social de proximidad que tiene la red de farmacias, con más de 22.000 farmacias distribuidas por todo el territorio nacional.

En este sentido, desde la organización del evento han recalcado que la farmacia está llamada a desempeñar "un papel cada vez más decisivo en el cuidado de la salud de la población", por su cercanía, su capilaridad, los conocimientos de sus profesionales y su capacidad asistencial.

Todos estos elementos, han indicado desde el COFM, la convierten "en un activo estratégico del sistema sanitario ante los grandes desafíos de la actualidad" como el envejecimiento poblacional, el aumento de la cronicidad de enfermedades, la polimedicación y los problemas de salud derivados de la falta de cumplimiento de los tratamientos o fenómenos como la dependencia y la soledad no deseadas, entre otros.

En la Comunidad de Madrid, con una población de siete millones de habitantes, apenas 1.800 personas no tienen una farmacia en su localidad de residencia, incluidas las zonas rurales, según los datos del Colegio madrileño.

"El papel de la farmacia comunitaria es hoy más necesario que nunca, por su cercanía, por su capacidad asistencial y por su contribución real a la sostenibilidad del sistema sanitario", ha subrayado el presidente del COFM y de #Infarma2026, Manuel Martínez del Peral. En este sentido, ha apuntado que este foro responde a "ese valor creciente" de las farmacias y se asienta "sobre los tres motores fundamentales para impulsar ese valor: el análisis profundo de los retos sanitarios actuales; inspiración para buscar soluciones dentro y fuera del sector e innovación para aplicarlas".

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona (COFB), Jordi Casas, ha destacado que Infarma es "mucho más que un Congreso y Salón", ya que se constituye como "el encuentro de referencia de la farmacia donde convergen conocimiento, innovación y oportunidades". "A su vez, cada edición evoluciona para adaptarse a las necesidades del sector, brindando un espacio idóneo para el intercambio profesional y el debate sobre los retos futuros que definirán nuestra profesión", ha remarcado.

PROGRAMA CONGRESUAL Y PRIMER INFORME INFORMA

Entre los ponentes de esta edición figuran personalidades de la talla de la psiquiatra Marián Rojas Estapé, el cineasta Albert Espinosa, el periodista Vicente Vallés, la bióloga molecular Sara García Alonso o el dermatólogo Raúl de Lucas, entre otros.

El programa incluirá también sesiones sobre la actualidad farmacéutica tanto en materia sanitaria como en gestión y novedades terapéuticas. Además, acogerá la presentación de iniciativas de éxito lideradas por farmacéuticos, que compartirán experiencias reales y aplicables en farmacia asistencial, gestión, innovación y desarrollo institucional.

Una de las novedades de esta edición será la presentación del primer Informe Infarma, que pondrá cifras y evidencias científicas al impacto sanitario y social de la red de farmacias, tanto a nivel nacional como internacional, visibilizando su contribución real a la salud y a la cohesión social.

"Este informe permitirá mostrar con datos la realidad de la gran aportación que las farmacias realizan a diario para mejorar la salud y la calidad de vida de la población como un pilar del sistema sanitario y un aliado imprescindible para afrontar los retos actuales y futuros de la salud", ha explicado el presidente del COFM.

El salón buscará ser también un foro "más vivo y participativo", con espacios diseñados para aumentar el contacto de los asistentes con las principales compañías del sector y la experiencia del congresista. Así, el programa incorporará actividades de gaming para los congresistas, dinámicas interactivas y retos con premios, todo ello pensado para fomentar de manera lúdica el aprendizaje, la implicación y el networking profesional.

También se premiarán las mejores comunicaciones científicas remitidas por los congresistas hasta el 13 de febrero. La información y las bases para enviar estas comunicaciones pueden consultarse en este enlace.

El evento contará, además, con un espacio donde estará expuesta la #FarmaMenina, la primera figura farmacéutica presente en la emblemática exposición Menina Madrid Gallery, cuyo diseño refuerza el vínculo entre farmacia, cultura y sociedad.

INSCRIPCIONES

Los interesados que quieran disfrutar de las conferencias podrán inscribirse por 30 euros. También se ha incorporado como novedad un pack Farmacia, que permite la inscripción conjunta de hasta seis miembros de una misma farmacia por 100 euros.

"Con la apertura del registro, se activa el camino hacia #Infarma2026, un encuentro en Ifema Madrid que reunirá un área de exposición de 30.000 metros cuadrados, más de 300 expositores y una previsión de más de 25.000 visitantes", ha subrayado Agustín Torres, presidente de CloserStill.