Intergift presenta EmocionArte, que acogerá obras en vidrio, cerámica, iluminación y escultura decorativa

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de Intergift, celebrada del 4 al 7 de febrero en Ifema Madrid, estrenará EmocionArte, un nuevo espacio que acogerá obras en vidrio, cerámica, iluminación y escultura decorativa.

Esta convocatoria estará ubicada en el pabellón 9 y mostrará una lectura sensorial de los objetos decorativos, a través de piezas únicas, ediciones limitadas y obras exclusivas realizadas por artistas, que destacan por su valor estético y por su carga expresiva. De esta forma, el enclave se propone como punto imprescindible en la visita profesional, ha informado el consorcio en un comunicado.

El propósito de este espacio es crear sinergias entre artistas con una producción singular y expertos del sector. La actividad está dirigida a profesionales de estudios de interiorismo, arquitectos, prescriptores o marcas de alta decoración.

De este modo, EmocionArte acogerá en su primera entrega obras en vidrio, cerámica, iluminación y escultura decorativa, realizadas por diferentes artistas y decoradores. Entre las piezas expuestas se encuentran 'Reflexión fragmentada', una creación en vidrio desarrollada por el estudio Mayice para Joyería Suárez en colaboración con la Real Fábrica de Cristales de La Granja; las obras cerámicas 'Colección Tejiendo el Barro' y 'Europa', firmadas por Manuel y Esther Moreno, de more & more design; y una selección de trabajos de Mónica Baquedano, bajo Línea Lateral.

La propuesta se completará con piezas de iluminación como 'Kolea Lamp', de Miguel Trigo Morán, y obras escultóricas y decorativas de Vicente Soriano, Shira Valls y Vicente Manzal, del estudio Perspectiva10. Además, como parte de la apuesta por el talento y la innovación, el logo de esta área ha sido creado por los estudiantes del Creative Campus de la Universidad Europea con el fin de reforzar el vínculo entre formación, diseño y sector profesional.