Madrid y el estado mexicano de Jalisco se unen para impulsar acciones de promoción de ambos destinos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid y el estado mexicano de Jalisco se unirán para impulsar acciones conjuntas de promoción y profesionalización de ambos destinos.

En un comunicado, el Consistorio de la capital ha señalado que la firma del acuerdo se ha producido en el marco de la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Ifema Madrid hasta este domingo.

El convenio lo han suscrito el director general de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Héctor Coronel, y la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, y permitirá desarrollar iniciativas orientadas a reforzar la proyección internacional de Madrid y Jalisco, así como a promover un modelo de turismo de alto impacto.