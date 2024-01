Madrid Fusión espera la participación de más de 21.000 personas a partir del 29 de enero

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, participa en la presentación de la XXII edición de Madrid Fusión Alimentos de España 2024, en ‘All in One Caixabank’, a 17 de enero de 2024, en Madrid (España). Madrid Fusión Alimentos de

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, participa en la presentación de la XXII edición de Madrid Fusión Alimentos de España 2024, en ‘All in One Caixabank’, a 17 de enero de 2024, en Madrid (España). Madrid Fusión Alimentos de - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión espera la participación de más de 21.000 personas en su nueva edición, que se celebrará del 29 del 31 de enero en Ifema Madrid, con el lema 'Where it All Begins'/ 'Donde todo comienza'.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado en la presentación de la XXII edición del congreso, "epicentro donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran", ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Ifema Madrid volverá a acoger este congreso, al que se espera que asistan más de 21.000 personas, entre profesionales y público en general, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento porque, tal y como ha explicado la delegada, contribuye a "internacionalizar la ciudad, atrayendo a millones de turistas cada año, exportando talento en todas direcciones, y llevando nuestra herencia y cultura por todo el mundo".