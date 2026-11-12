Madrid Top Wine reunirá más de 1.400 vinos de 300 bodegas nacionales e internacionales

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MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid Top Wine by Peñín, la nueva denominación del Salón de los Mejores Vinos, celebrará los próximos 16 y 17 de noviembre en Ifema una nueva edición en la que reunirá más de 1.400 vinos de 300 bodegas nacionales e internacionales, con una selección de referencias que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el Salón se ha consolidado como una de las principales citas profesionales del vino en España, según informa Ifema Madrid. En 2026, inicia una nueva etapa bajo el nombre de Madrid Top Wine by Peñín, con el respaldo de la Comunidad de Madrid y una propuesta renovada que amplía sus contenidos, incorpora nuevos espacios y refuerza su dimensión internacional.

Los días 16 y 17 de noviembre, los profesionales podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales. Una selección que reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración, integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027, garantizando así un elevado nivel de calidad.

La Comunidad de Madrid estará representada en el evento con la creación de un espacio institucional promovido por el organismo autonómico y la D.O. Vinos de Madrid, que contará con 156 vinos de 32 proyectos, la mayor representación histórica de bodegas de esta denominación de origen en un evento. Esta iniciativa pretende reforzar la visibilidad de los productores madrileños y la proyección de los vinos de la región.

Como en anteriores ediciones, los vinos más destacados contarán con una presencia destacada en la Zona de Podio, que reunirá una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Asimismo, Madrid Top Wine by Peñín estrenará un espacio dedicado a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos singulares y elaboraciones de pequeña escala.

La proyección internacional tendrá continuidad en esta edición, con la participación de bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal.

Estas presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras, ofreciendo a los profesionales la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y conocer otras realidades y estilos del panorama vitivinícola internacional.

PATROCINADORES Y ACTIVIDADES PARALELAS

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M. Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo.

La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España. Por su parte, Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

Madrid Top Wine by Peñín se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola.

La agenda del lunes 16 de noviembre incluirá siete actividades protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company.

El martes 17, el protagonismo será para los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la D.O. Vinos de Madrid, dos actividades vinculadas al impulso de la Comunidad de Madrid.

El programa se completará con una mesa redonda titulada 'Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles' moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.

El evento estará dirigido en exclusiva a los profesionales del sector, prensa y prescriptores, que pueden solicitar ya sus acreditaciones. Toda la información sobre el evento, de las bodegas participantes y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento.