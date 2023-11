Madrid Turismo by Ifema Madrid invierte en su primer año más de 20 millones en cinco macro acciones

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid Turismo by Ifema Madrid, proyecto impulsado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital y la colaboración en la dirección y gestión de la institución ferial, ha aprobado hasta la fecha un total de 20 millones de inversión en cinco macro acciones.

En concreto, ha invertido siete millones en grandes campañas de marketing digital; 5 millones en conectividad aérea; 3 millones en branded content; 3 millones en co-marketing; y 2 millones en campañas de Kols & influencer marketing.

Todas estas campañas han estado dirigidas a Estados Unidos y Canadá, Latinoamérica, Japón, la República de Corea, Oriente Medio, China y Sudeste Asiático.

Así se señaló durante la Mesa de Expertos del Turismo de Madrid para hacer balance de los proyectos y acciones de comunicación y promoción internacional llevadas a cabo en los primeros doce meses de vigencia del proyecto, que cuenta con un presupuesto de 36 millones de euros.

Asimismo, el presupuesto se ha distribuido por mercados y áreas geográficas de mayor potencial para la captación de turismo de alto impacto internacional, destinando un 36% a Estados Unidos y Canadá, un 25% a conectividad con Asia, un 19% a Asia, un 13% a Latinoamérica y un 8% a Oriente Medio.

CONECTIVIDAD AÉREA

En el ámbito de conectividad aérea destaca un plan comercial para la interlocución con más de diez aerolíneas a fin de establecer conexiones directas con destinos estratégicos en Asia, el aumento de frecuencias en las conexiones ya existentes, y la firma del acuerdo con Iberia para la nueva conexión aérea Madrid-Doha, un proyecto que facilitará 44 nuevas conexiones en Asia Pacífico, y 26 con Oriente Medio, con un impacto económico para la región de 55 millones de euros el primer año.

En este primer año de vigencia se han implementado acciones promocionales en 16 países, todos ellos destinos preferentes de turismo de alto valor emisor, que previamente han pasado por los procesos de aprobación y licitación.

El proyecto incluye grandes campañas de marketing digital B2B y B2C, sites de campaña en 11 idiomas, la elaboración de reportajes branded content en grandes medios generalistas y económicos, acciones de co-marketing con medios de pago y TTOO, campañas de key opinión leaders (KOLs) e influencer marketing, presentaciones en origen, y la creación y generación de contenidos de la campaña #onlyinmadrid.

Las grandes campañas de marketing digital incluyen la creación de contenido audiovisual y escrito adaptado a cada mercado y un plan de medios a través del cual se busca llegar al público objetivo tras rigurosos esfuerzos de segmentación. Dicho plan incorpora campañas en redes sociales, Connected TV, Discovery y Paid Search en Google y presencia digital a través de anuncios nativos y de display.

En el apartado de branded content las actuaciones ligadas a la inversión han generado seis reportajes lanzados en The Washington Post, The Business Times Singapur, Condé Nast, The New York Times, Los Angeles Times y Business Traveler Middle East, y más de 20 reportajes contratados para programar su publicación en fechas próximas.

En el apartado de Key Opinion Leaders (KOLs) & influencer marketing se han producido y difundido un total de 550 piezas de contenido informativo y promocional basado en los principales valores de Madrid, como son la gastronomía, la moda, el arte, la cultura y el deporte, en Estados Unidos, Canadá, Oriente Medio y Asia, que han logrado un total de 131 millones de visualizaciones, superando el objetivo anual en un mes, 19 millones de interacciones, y la activación reputacional con cinco celebrities asiáticas nombradas embajadoras de Madrid Turismo by Ifema Madrid.

En cuanto a la inversión en acciones de co-marketing, se han logrado activaciones con más de 20 empresas clave del sector dirigidas a segmentos de lujo para acceder a turistas de alto valor en colaboración con turoperadores y medios de pago de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Oriente Medio y Asia.

INTERNACIONALIZAR MADRID

Dichas acciones van todas dirigidas a los objetivos estratégicos del proyecto Madrid Turismo by Ifema Madrid, dirigido por Yolanda Perdomo, principalmente la mejora del posicionamiento turístico de la Comunidad de Madrid y de la capital y el fortalecimiento de la marca Madrid internacionalmente.

Busca demás el incremento del impacto de la actividad de promoción y comercialización turística bajo criterios de eficiencia, calidad y sostenibilidad, y el establecimiento de cauces y herramientas que permitan la planificación coordinada de la actividad promocional de Madrid con las entidades públicas y las asociaciones y empresas madrileñas.

El viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Daniel Martínez, destacó que Madrid Turismo by Ifema "es una referencia de la colaboración público-privada del turismo madrileño y del que ya se están produciendo importantes resultados".

"Seguiremos impulsando este proyecto para intensificar la promoción y el posicionamiento de Madrid como destino turístico en mercados emisores lejanos como Norteamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio", abundó.

Por su parte, la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, subrayó el "salto cualitativo en la estrategia de promoción internacional" que ha dado Madrid. "Con especial importancia y peso, estamos viendo que se ha producido un crecimiento exponencial impulsado -sobre todo- por los mercados norteamericano e iberoamericano, gracias a la colaboración público-privada", explicó.

El director general de Ifema Madrid, Juan Arrizabalaga, ha destacado que no solo es estratégico para el posicionamiento de Madrid a nivel internacional como destino preferente para un turismo de alto valor "sino también para el de los distintos actores que conformamos la industria turística y somos embajadores de la Marca Madrid".

"Por ello, es un orgullo estar al frente de la gestión de este ambicioso proyecto de promoción, y contribuir desde nuestra posición como el principal dinamizador del turismo de negocios del país a este gran proyecto", ha subrayado.

La Mesa del Turismo de Madrid es el órgano de asesoramiento del proyecto Madrid Turismo y dinamiza la creación de grupos de trabajo específicos llamadas Mesas Temáticas para identificar prioridades y necesidades concretas para cada ámbito estratégico o grupo de mercados emisores internacionales.

Està compuesta por las principales asociaciones del turismo de Madrid (Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), CEIM, Federación madrileña de Agencias de Viajes, Hostelería Madrid (FEMAV) y OPC Madrid) así como las empresas designadas que las representan en la Mesa, como Acotex, Corral de la Morería, El Corte Inglés, Four Seasons, Iberia, Marriott Madrid Auditorium, Melia Hotels International, NH Hotel Group y The Madrid Edition.