Más de 2.700 profesionales visitan Sicur Especial Covid, plataforma que brinda soluciones anti-Covid

La plataforma online, activa desde el 1 de julio, reúne distintas propuestas en bioseguridad

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 2.704 profesionales se han visitado Sicur Especial Covid, el primer evento híbrido (online + presencial) puesto en marcha por Ifema el pasado 1 de julio, una plataforma que reúne distintas propuestas en bioseguridad que brinda soluciones anti-Covid en diferentes ámbitos, y donde se han efectuado 1.1448 contactos y se han intercambiado más de 12.000 mensajes a través de ella.

Desde julio, continúa su actividad 'online' que se mantendrá durante todo el mes de septiembre, con el fin de seguir impulsando el contacto y las reuniones virtuales entre proveedores de soluciones anti-covid y las empresas y profesionales que necesitan adaptar sus negocios al actual escenario de protección.

Un total de 54 proveedores participan en esta plataforma dotada de inteligencia artificial, que ofrece la posibilidad de generar reuniones, diálogos "one to one" y encuentros online de networking, además de alojar espacios formativos, demostraciones de producto y un programa de programa de webinars con información útil sobre protocolos, guías y medidas específicas para los diferentes sectores.

Entre las distintas soluciones que ofrece la plataforma se encuentran avanzadas tecnologías para el control de accesos y de aforos, cámaras de termográficas, dispositivos de reconocimiento facial y detección de uso de mascarillas, sistemas de purificación de aire que no utilizan productos químicos nocivos para la salud.

También se brindan soluciones que combinan varias tecnologías efectivas para limpiar el aire de patógenos y reducir el riesgo de infección, así como una completa gama de productos higienizantes, geles hidroalcohólicos hipoalergénicos, arcos de desinfección, accesorios anti-covid y equipos de protección individual -EPIS- como mascarillas guantes, trajes de protección sanitaria, termómetros y oxímetros, etc.

Por otra parte, el programa de webminars, en cuya realización han colaborado distintas asociaciones, entidades y organismos, dota a la plataforma de una información de valor añadido sobre protocolos, medidas de seguridad e higiene, así como recomendaciones específicas para los diferentes sectores de actividad.

En este sentido, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ofrece un resumen de la legislación de marcado CE de los Equipos de protección individual (EPI) y de los Productos Sanitarios (PS); la Asociación Española de Normalización, UNE, explica su papel y los estándares UNE en esta crisis; la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual, ASEPAL, cuenta lo esencial sobre la protección individual contra la COVID-19; la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC, trata la contribución de los sistemas de climatización a la salud, y la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, el tema de la desinfección por radiación ultravioleta UV-C.

Además, la Asociación Española de Profesionales de la Piscina, ASEPPI, ofrece información sobre el Protocolo Piscinas Covid 19; la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, STANPA, sobre las medidas del sector de Perfumería y Cosmética ante el COVID; el Consejo General de Ópticos-Optometristas ofrece sus recomendaciones para el ámbito de la óptica y la optometría y aborda algunas patologías declaradas tras el covid, y la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel, ACOTEX, realiza un retrato del sector textil en la era post covid.

En representación del sector de automoción, la patronal de los concesionarios, Faconauto, se centra en la apuesta por la seguridad en la vuelta a la actividad de los concesionarios; la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, CETRAA, y la Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción, CONEPA, en representación del sector del mantenimiento y la reparación de vehículos automóviles y motocicletas, hablan de acudir a los talleres con plena garantía.

A ellos se unen la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción, ANCERA, de la esencialidad durante la pandemia a la nueva normalidad' del sector del recambio de automoción.