Más de 300 expositores y 1.000 marcas se reúnen en Salón Look, la cita del sector de la belleza

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 300 expositores y 1.000 marcas nacionales e internacionales se reúnen desde este viernes en Salón Look 2022, la cita del sector de la belleza para presentar sus novedades y propuestas en estética, peluquería, barbería, uñas y maquillaje en Ifema Madrid.

Según ha informado el consorcio en un comunicado, esta celebración vuelve con unas cifras muy superiores a 2021 y similares a las registradas en el año 2019. En esta ocasión, contará con la presencia internacional de 53 expositores de 15 países.

También se suman actividades como el Congreso de Peluquería y Gestión Empresarial o el III Congreso Iberoamericano de Asesoría de Imagen, titulado Asesoría de Imagen y Marca personal. Además, habrá actividades de formación como las Masters Classes de Micropigmentación organizadas por la International Master Teacher Dora Marcano y la prestigiosa firma Euro-Touch.

Por otro lado, en lo que respecta a la estética, se celebrará el XIV Congreso de Estética presentado por Lara Corrochano, en el que participarán Rosa María Cruz, Estrella Pujol, Myriam Yébenes, Gonzalo Fuster-Fabra, Consuelo Silveira, la doctora Paloma Borregón, M. José Bordera e Yvonne López Balmaña.

Junto a este encuentro, se celebrará la jornada formativa Masajes del Mundo en la que los países invitados (Colombia, Brasil, Rumanía, República Dominicana y Perú) impartirán las diversas técnicas que utilizan en sus masajes. Asimismo, Salón Look acogerá por séptimo año una nueva edición del campeonato de uñas Nailympion Spain, entre otras muchas actividades.

Además, la Pasarela Hair Look regresa a Salón Look, en el mismo lugar donde se celebra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con la séptima edición de Effervescene, en la que participarán grandes nombres como Manuel Mon, Experimento no name, y Rafael Bueno; y con la celebración de uno de los mayores eventos de peluquería del año en España, Kemon Fashion Show.

El espectáculo contará con la actuación de Mauro Galzignato, junto con el equipo de Kemon Crew y los hermanos Siëro, con su equipo Siëro Creative Team. El broche de oro lo pondrá la XIII edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española este lunes.

España se sitúa actualmente en el Top 10 mundial de los países exportadores de perfumes y cosméticos. En concreto, es el segundo exportador mundial de perfumes, solo por detrás de Francia y por delante de Alemania y Estados Unidos, y registra una balanza comercial positiva desde 2006, con un saldo de 1.737 millones de euros.