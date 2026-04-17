Más de 8.000 profesionales pasaron por la última edición del Salón de la Óptica, Optometríá y Audiología

ExpoÓptica. - IFEMA MADRID

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón de la Óptica, la Optometría y la Audiología, organizado por Ifema Madrid del 9 al 11 de abril, cerró las puertas de su 35ª edición con unos resultados "muy positivos" y con la participación de más de 8.000 profesionales.

A lo largo de las tres jornadas, y con la inauguración de la ministra de Sanidad, Mónica García, ExpoÓptica + Audio 2026 confirmó la posición de la convocatoria como "plataforma clave para impulsar relaciones comerciales y como espacio de innovación y evolución del sector", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Estos datos de crecimiento de asistencia tienen su espejo en la representación empresarial, que ha registrado un incremento del 10% de los expositores directos del sector de la salud visual y auditiva --lentes oftálmicas y de contacto, monturas, gafas de sol, instrumentos ópticos y auditivos, audífonos, equipamiento para ópticas, soluciones informáticas de software especializados o bienes de equipo y formación especializada--.

Asimismo, ExpoÓptica + Audio continúa con su posicionamiento en el mercado internacional, reuniendo en 2026 un 48% más de empresas extranjeras frente a la última edición de 2024, lo que supone un 29% de las participaciones directas.

Además de avanzar en su internacionalización, la edición de 2026 ha atraído una oferta diferencial, sobre todo en Moda Óptica, con nuevas propuestas y oportunidades de negocio tanto para ópticos como para audioprotesistas.

Esta estabilidad de las cifras apunta la idoneidad para los profesionales de celebrar ExpoÓptica + Audio en días laborables, siendo la primera edición en la que se convoca al sector de jueves a sábado. Este cambio ha supuesto "un reparto más homogéneo de los visitantes y un salto cualitativo en la especialización del público", ha informado Ifema.

EXPOÓPTICA REFLEJA LA ALTA PENETRACIÓN DE LA MODA ÓPTICA

ExpoÓptica 2026 ha supuesto un importante punto de inflexión para el segmento de la Moda Óptica, que se ha visto reforzada su apuesta con el lanzamiento del Espacio Glam, área diseñada para el mid-high & high-end market que ha reunido a más de 14 empresas alternativas de países como Italia, Francia, Países Bajos o Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, reflejo de este compromiso del certamen con este pujante nicho de mercado ha sido la Exposición Origen, mostrando cómo han evolucionado las tendencias a través de la colección privada de Martínez-Amat cedida por el Consejo General de Colegio de Ópticos-Optometristas con gafas y monturas desde 1750 y hasta principios del siglo XX.

El segmento de Moda Óptica ha representado más del 46% de la exposición, reflejando "un alto crecimiento" del área de las monturas con más de 200 marcas presentes en feria a través de distribuidores de primer nivel.

REPRESENTACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA ÓPTICA Y LA AUDIOLOGÍA

En un entorno en el que el 30% de los audífonos se comercializan en centros ópticos, la convergencia de los proveedores de servicios de la salud visual y auditiva es "estratégica". Así, por tercera edición consecutiva, la Audiología ha tenido su área monográfica con más de 25 compañías líderes en el sector y ha presentado los últimos desarrollos y el software más avanzado al servicio de esta ciencia de la salud.

Así, ExpoÓptica + Audio ha reunido a la cadena de valor para los ópticos y audiometristas, consolidándose como "punto de encuentro clave para la inversión, la visibilidad, el intercambio de conocimiento y el negocio".

De este modo, el visitante profesional ha encontrado en la convocatoria todo lo necesario para la gestión de un centro: optometría, oftalmología, óptica, baja visión, contactología, moda óptica, baja visión, servicios para establecimientos, acondicionamiento para puntos de venta y formación.

COMPLETO PROGRAMA DE JORNADAS TÉCNICAS

La Feria ha organizado un completo programa de jornadas técnicas en los Foros de ExpoÓptica y ExpoAudio con presentaciones de las últimas novedades del sector a cargo de compañías expositoras y de los coaches especializados en liderazgo, gestión y ventas Vicente Ferrio, Manuel Amat y Curro Duarte.

De forma paralela, el Congreso OPTOM 2026 organizado por el Consejo General de Colegio de Ópticos-Optometristas, ha promovido un espacio de encuentro y cohesión profesional para el intercambio de experiencias, facilitando "la puesta en común de estrategias que impulsan el desarrollo y el prestigio de la Optometría, la Contactología y la Óptica Oftálmica". Además, esta coincidencia incrementa las oportunidades comerciales.

Por otro lado, por primera vez, se ha celebrado el Congreso de Fedao (Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico) y presentaron el informe elaborado junto a Deloitte '¿Cómo será el mercado de la óptica en 2030?', desvelando cómo "los cambios demográficos, las nuevas tendencias de consumo o los retos estructurales marcarán la evolución del sector".

Con el patrocinio de seQura Eyewear, solución integral para ópticas que combina suscripción, plataforma de gestión y nuevas experiencias del cuidado visual, ExpoÓptica + Audio ha puesto al servicio del sector de la óptica y la audiología en "un entorno profesional y altamente especializado al servicio del negocio".