Mercedes Benz celebra 140 años de innovación en la nueva edición de MBFWMadrid bajo la filosofía 'Welcome Home'

Mercedes-Benz celebra 140 años de innovación constante en la nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz celebra sus 140 años de innovación en la nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid bajo la filosofía 'Welcome Home', coincidiendo con la 31ª edición de la marca como patrocinador principal y naming partner de la pasarela y reafirmando su compromiso histórico con "el diseño de autor".

La filosofía 'Welcome Home' se traslada al Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, nueva ubicación de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde se encuentra el espacio principal de la marca en el nuevo Cibelespacio, y que podrá visitarse hasta este sábado, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Además, Mercedes-Benz reafirma su compromiso con la moda española con la segunda edición del Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección, cuyo ganador se dará a conocer durante la noche de este viernes.

Como vehículo oficial de la pasarela, además, Mercedes-Benz pone su flota 100% eléctrica a disposición de diseñadores, invitados y personalidades durante esta semana, reflejando su apuesta por la innovación y la movilidad sostenible.

A lo largo de estos seis días, diseñadores consagrados y nuevas voces de la moda española presentan sus creaciones en diferentes espacios de Madrid, entre ellos el Invernadero de Arganzuela y la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, para acabar la semana en el Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija.

Esta configuración convierte a Madrid en "el gran escenario de la moda y refuerza el vínculo de Mercedes-Benz" con una industria en la que, al igual que en la automoción, el diseño y la innovación son "parte esencial de su evolución".

140 AÑOS DE INNOVACIÓN BAJO LA FILOSOFÍA 'WELCOME HOME'

Mercedes-Benz continúa celebrando "un hito histórico", sus 140 años dando forma "al futuro de la movilidad desde la invención del automóvil en 1886, uniendo tradición, vanguardia, innovación y tecnología avanzada".

Este legado conecta directamente con 'Welcome Home', una filosofía que parte de una idea que es como un Mercedes-Benz debe "hacerte sentir como en casa".

Esta visión inspira el espacio propio de Mercedes-Benz en la nueva localización del Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, que podrá visitarse hasta este sábado.

Con una arquitectura basada en la silueta icónica de un tejado que acoge y protege, el espacio combina "vegetación, zonas al aire libre y mobiliario doméstico para crear un ambiente cálido, habitable y relajado".

Además, el espacio contará con un taller de artesanía en línea con Manufaktur, el programa de personalización de Mercedes-Benz basado en la filosofía 'Made to Measure'.

De la mano de BICO, firma de joyería y artesanía contemporánea, los asistentes podrán convertirse en artesanos por un día y crear su propio charm personalizado, eligiendo y combinando diferentes elementos para conseguir una pieza única. El workshop tendrá lugar durante tres jornadas, con una sesión diaria el miércoles, jueves y viernes.

MERCEDES-BENZ, VEHÍCULO OFICIAL DE LA PASARELA

Como principal patrocinador y vehículo oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Mercedes-Benz volverá a acompañar los desplazamientos de diseñadores, invitados y personalidades durante la semana de la moda.

Para ello, contará con una exclusiva flota 100% eléctrica que refleja la apuesta de la marca por una movilidad "más innovadora y sostenible" y que vuelve a unir dos universos en los que el diseño, la tecnología y la atención por cada detalle "son protagonistas".

Por otro lado, el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección celebra su segunda edición como reconocimiento a la excelencia creativa y la calidad entre las 23 firmas consagradas que presentan sus propuestas para la temporada Spring/Summer 2027.

En su primera edición, celebrada en marzo de 2026, el galardón recayó en MANS, la firma del diseñador sevillano Jaime Álvarez. Con esta segunda edición del reconocimiento, Mercedes-Benz continúa reforzando "su compromiso con la moda nacional y con el diseño de autor 'made in Spain', contribuyendo a poner en valor la creatividad, la excelencia y la evolución de la industria de la moda española".