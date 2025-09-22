La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid concluye su 40 aniversario tras cinco días de desfiles

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha concluido este lunes su 40 aniversario tras cinco días de desfiles en los que se ha puesto en valor el papel de la moda española, incluyendo a diseñadores consagrados, talentos emergentes y nuevos formatos.

La cita, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado sus cuatro décadas de historia conjugando diferentes escenarios urbanos de la ciudad como el pabellón, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta edición ha contado con el debut de nombres como Silvia Tcherassi, diseñadora Internacional Invitada, Paris64, The Label Edition y Flabelus, así como la vuelta de grandes nombres del panorama nacional de la moda como Adolfo Domínguez o Palomo.

En la plataforma EGO, las talentos emergentes que han participado han sido SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo con una colección de propuestas que aportan diversidad estética y experimentación narrativa.

PREMIOS DE LA MODA EN MBFWMADRID

Además, Baro Lucas ha sido galardonado con el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección por su propuesta Tempus Fugit, "una colección que equilibra nostalgia, libertad estética y una cuidada ejecución que resalta su visión personal".

Por su parte, el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Modelo ha sido para África García, quien obtiene este reconocimiento como la mejor modelo de esta edición a sus 23 años. El premio Mercedes-Benz Fashion Talent ha sido para Guillermo Décimo, con su colección 'In Tempo', que destaca la alta costura como una obra atemporal,.

