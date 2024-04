Natalia de la Vega de Tacha Beauty y Ramiro Fernández Alonso, Premios de Honor Salón Look 2024

Natalia de la Vega (Tacha Beauty) y Ramiro Fernández Alonso, Premios de Honor Salón Look 2024

Natalia de la Vega (Tacha Beauty) y Ramiro Fernández Alonso, Premios de Honor Salón Look 2024 - IFEMA MADRID

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de Honor de Salón Look 2024 recaen en los profesionales de la estética y la peluquería Natalia de la Vega (CEO y fundadora de los centros Tacha Beauty) en la categoría de estética y Ramiro Fernández Alonso (peluquero y psicoesteta) en la categoría de peluquería.

Los trofeos serán entregados en la gala de la décima edición de los Premios Salón Look el 4 de junio, mientras que hasta el 26 de abril estará abierta la convocatoria para presentar las candidaturas en este enlace, según recoge Ifema Madrid en un comunicado en el que destaca que estos premios cumplen su décimo aniversario como reconocimiento a todo el sector de la estética y peluquería.

Natalia de la Vega está considerada "una autoridad internacional en el mundo de la belleza y una beauty hunter experta". Creó hace 30 años un nuevo negocio que no existía en España: el primer centro de belleza 360º de nuestro país.

"En sus centros cuenta con distintas opciones con las que mimar a sus clientes. Si hay algo que Natalia tiene claro es que la felicidad es el mejor tratamiento de belleza que existe, lo que le lleva a inculcar a sus clientes que la perfección no existe y su búsqueda constante no hace feliz. Lo que hay que hacer, asegura siempre, es aprender a quererse e intentar sacar la mejor versión de uno mismo", ha remarcado Ifema Madrid.

En palabras de De la Vega, "recibir este premio hace una ilusión especial porque será el segundo Salón Look que tenga en casa". El primero lo recibó en 2015, al Mejor Salón Concepto. "Además, me lo entregan en un año muy especial para Tacha ya que estamos de aniversario, celebrando 30 años en este mundo apasionante. Este reconocimiento es un honor y un aliciente para seguir trabajando con la misma pasión, constancia, ganas y esfuerzo que cuando abrimos nuestras puertas en 1992", ha apuntado.

Por su parte, Ramiro Fernández Alonso, peluquero y psicoesteta, es el Premio de Honor Salón Look 2024 en Peluquería. Ha desarrollado su carrera profesional siendo un "referente indiscutible en la peluquería española". Es reconocido internacionalmente como el peluquero de la Selección Española de Fútbol y es uno de los profesionales más galardonados de España.

Según Ramiro Fernández Alonso, la psicoestética es "la ciencia que se ocupa de coordinar los diferentes aspectos de la moda, vestido, calzado, adornos, peluquería...en definitiva, es buscar la armonía entre el fondo y la forma, que crece con la utilización de lo que la perfumería y la cosmética ofrecen en la actualidad".

Respecto a ser galardonado como Premio de Honor 2024, ha recordado que lleva 65 años en la profesión y 56 establecido en la ciudad de Oviedo.

"El trabajo, el esfuerzo, la constancia y el deseo de estar en primera línea han sido y son mi tarjeta de identidad. Aún sigo al frente del negocio y procuro viajar, estudiar, formarme y estar a la altura de esta sociedad cambiante. Esta distinción tan importante me llega a lo más profundo de mi corazón, me llena de orgullo e ilusión y me resulta complicado encontrar las palabras suficientes de agradecimiento. Quiero aprovechar para dedicárselo de todo corazón a mis queridos compañeros de profesión que, en cualquier rincón de España se esfuerzan y afanan a diario para prestigiar este oficio que tanto amamos", ha añadido.