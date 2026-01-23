Una nueva guía recoge 40 espacios de ocio nocturno, música en directo y espectáculos de la región

La Comunidad refuerza su liderazgo internacional en ocio nocturno con una nueva edición de The Best Nightlife in Greater Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes la tercera edición de la guía 'The Best Nightlife in Greater Madrid', una publicación que reúne una selección de 40 locales de ocio nocturno, espacios de música en directo y espectáculos de la región, y que refuerza el posicionamiento de Madrid como destino internacional de ocio y turismo urbano.

El acto, celebrado en el estand madrileño en la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, ha contado con la participación del viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martín, junto a representantes de la Asociación Noche Madrid. "Detrás de la diversión asociada a la noche madrileña hay un trabajo riguroso y profesional, orientado a que el público solo tenga que preocuparse de disfrutar de una fiesta segura y de calidad", ha destacado Martín en su intervención.

La guía, elaborada en colaboración con Noche Madrid, ofrece una visión global y actualizada de la oferta nocturna de la región, facilitando el acceso a la información tanto a visitantes como a intermediarios turísticos. Su publicación contribuye a reforzar la proyección internacional de Madrid como referente del ocio nocturno y del turismo urbano en los principales mercados emisores.

En este sentido, la Comunidad de Madrid ha subrayado en un comunicado que se sitúa junto a capitales como Berlín y Londres entre las ciudades europeas mejor valoradas en este ámbito, según los estudios sectoriales presentados en ferias internacionales como Fitur, ITB y World Travel Market.

Alineado con la Estrategia Turística 2023/26, el Ejecutivo autonómico impulsa la promoción internacional de este segmento junto con el sector empresarial, con especial atención a mercados europeos prioritarios como Londres, París, Milán o Berlín. En este contexto, los turistas internacionales mayores de 25 años concentran el mayor impacto económico del ocio nocturno en la región, al generar el 68,4 por ciento del gasto total, con un desembolso medio aproximado de 120 euros por noche.

Este perfil de visitante valora especialmente los espectáculos, la coctelería y las experiencias premium, así como nuevas fórmulas de ocio como el tardeo.

Además, por tercer año consecutivo, Madrid ha sido reconocida como el destino con la mejor vida nocturna del mundo, según la opinión de los profesionales del marketing turístico internacional que participan en el estudio anual realizado por Noche Madrid entre los expertos extranjeros que acuden a FITUR.

En la edición de 2025, Madrid lidera el ranking con un 65,1%, seguida de Ibiza (38,4%), Berlín (27,9%), Barcelona (25,6%) y Ámsterdam (23,3%), que completa el Top 5 junto a Las Vegas, empatada en ese quinto puesto.

Entre los factores más valorados por los profesionales del turismo destacan la seguridad de la noche madrileña y de sus locales (54,7%), el precio de las entradas y consumiciones (44,2%), la oferta musical, la facilidad para acceder a las distintas zonas de ocio y la disponibilidad de transporte público nocturno (39,5%).