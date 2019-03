Las obras más caras de ARCO siguen sin comprador y el 'Ninot', "en proceso de negociación" con un coleccionista español

Publicado 28/02/2019 18:23:09 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 38ª edición de ARCOmadrid ha celebrado este jueves 28 de febrero su segunda jornada en la que las obras más caras todavía no tienen comprador y en la que los autores y la galería del 'Ninot' del Rey Felipe VI, que acapara las visitas y los 'selfies' de los asistentes, están "en proceso de negociación" con un coleccionista español, según han adelantado a Europa Press desde el estudio de Santiago Sierra.

"Los coleccionistas más firmes interesados en la obra son españoles y con uno de ellos ya se están revisando los contratos", ha señalado este mismo portavoz, quien no obstante prefiere no hablar de una venta cerrada, a falta de las firmas de todas las partes. "Ha habido interés de Europa y Sudamérica, pero este comprador está dispuesto a quemar la obra, algo que echaba para atrás a otros interesados", ha señalado.

El precio de la obra de Sierra y Eugenio Merino es de 200.000 euros. Hasta el día de ayer, todas las ofertas eran internacionales y una de mayor peso procedente de un museo panameño, tal y como confirmaban desde la galería italiana Prometeo.

La galería francesa Lelong exhibe una de las obras más caras de esta edición, valorada en cuatro millones de euros: un óleo de Miró que, según han señalado desde la galería a Europa Press, aún no ha sido vendido. Sin embargo, sí se ha cerrado la venta de sendas obras de Tapies y de Jaume Plensa, por un precio de 250.000 euros, a lo que se suma un cuadro de Juan Uslé, 'Soñé que revelabas'.

Otra de las piezas de mayor precio es 'Sun-scape', de Jackson Pollock, en la galería Edward Tyler Nahem, que todavía no ha sido vendida por los 2,1 millones de euros de precio establecido. En la galería Leandro Navarro, donde se encuentra un Kandinsky con un precio de 1,8 millones de euros, tampoco ha aparecido comprador, pero sí para una cerámica de Picasso ('Women's head with crown of flowers'), entre otras. "Está siendo un buen arranque de feria", ha confirmado a Europa Press el galerista Íñigo Navarro.

Desde la galería Marlborough han confirmado a Europa Press que durante la segunda jornada de ARCO ha habido ventas, que se suman a las del primer día: una pieza de Gordillo por un precio de 165.000 euros, así como un Fontela por 12.000 euros y una obra de Soldad Cedilla por 16.000 euros. Además, han señalado que las obras de Abraham Lacalle, Genovés y Valdés que exhiben en su stand han tenido "buena acogida".

LAS ACUARELAS DE JENNY HOLZER, A LA FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR

En el caso de Helga de Alvear, la galería ya había vendido una obra de Ángela de la Cruz, Premio Nacional de las Artes Plásticas 2017, por un precio de 50.000 euros, nada más arrancar la feria. A esto hay que sumar las adquisiciones para la fundación Helga de Alvear de dos piezas de Mario Merz en la galería Giorgio Persano y la de tres acuarelas de Jenny Holzer en Hauser & Wirth, éstas últimas con un precio de 55.000 dólares (algo más de 48.000 euros) cada una.

Además, mientras la galería austriaca Thaddaeus Ropac vendió durante la primera jornada una escultura de hierro de Tony Gragg por 300.000 euros, en Juana de Aizpuru se ha vendido su pieza más cara, firmada por Albert Oehlen, cuyo precio no ha desvelado y que ha sido adquirida por la Fundación María Cristina Masaveu.