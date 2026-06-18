Puerto Rico prepara su despliegue como País Socio de Fitur 2027 para impulsar el turismo y la inversión

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Puerto Rico ha presentado hoy su participación como Socio de la 47ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2027, que se celebrará del 20 al 24 de enero en Ifema Madrid, con lo que pretende ampliar su exposición con dos pabellones más en Ifema este próximo año.

El anuncio lo han hecho hoy en el Real Jardín Botánico del Parque del Retiro y ha contado con la participación de la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, la directora de Fitur, María Valcárcel, y el CEO de Descubre Puerto Rico, Jorge L. Pérez.

Durante la presentación, Robles ha subrayado que ser Socio de Fitur 2027 "representa una oportunidad para mostrar al mundo la diversidad de experiencias de la Isla del Encanto y fortalecer las alianzas con el mercado europeo", destacando que la participación impulsará nuevas oportunidades de negocio, inversión y crecimiento para el sector turístico.

CIFRAS RÉCORD DEL SECTOR

La estrategia de posicionamiento de Puerto Rico se apoya en un contexto de crecimiento récord de su industria turística, con 14,5 millones de pasajeros en sus principales aeropuertos internacionales durante el último año y más de 1,82 millones de visitantes en sus muelles turísticos, según datos de la Compañía de Turismo.

Estos resultados consolidan a la isla como un destino en expansión y refuerzan su papel en Fitur 2027 como plataforma para la proyección internacional, especialmente hacia mercados emisores como España y Europa.

OFERTA DE PUERTO RICO

Puerto Rico destacará en la feria su oferta basada en la combinación de cultura, gastronomía, naturaleza y música, así como su patrimonio histórico, con especial referencia al Viejo San Juan, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El espacio expositivo se concibe como una experiencia inmersiva para reflejar la identidad del destino, según han apuntado en la presentación los representantes del país.

"El objetivo es que los visitantes descubran no solo un destino turístico, sino la esencia de nuestra cultura, la calidez de nuestra gente y una experiencia inolvidable en el corazón del Caribe", ha señalado Robles.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha destacado el valor cultural y natural de Puerto Rico y su contribución al enriquecimiento de la feria internacional de turismo.