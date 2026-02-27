El Salón Internacional de la Seguridad potencia la formación en el sector a través de Sicur Academia. - IFEMA MADRID

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Seguridad, Sicur 2026, organizado por Ifema Madrid, ha centrado su última jornada de esta edición en el aspecto formativo en el sector, dentro del nuevo espacio Sicur Academia, dedicado a impulsar la especialización técnica y la captación de talento joven en el sector de la seguridad integral.

Los participantes en el programa de actividades y ponencias enmarcadas en el mismo han abogado por acercar la seguridad integral a los jóvenes, con el objetivo de atraer y fidelizar talento a las empresas del sector, ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

Además, han afirmado que reforzar la cualificación y la certificación profesional es fundamental para afrontar los nuevos retos tecnológicos y normativos en materia de seguridad contra incendios, entre otros ámbitos.

La fundadora y presidenta de Indesec (Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad), Alejandra Moreno, ha destacado la importancia de "difundir y crear cultura de seguridad para permitir a las empresas conectar con el talento joven".

"Confiamos en que la mejor forma de promover esa cultura no es simplemente a través de meras informaciones o comunicaciones en abstracto, sino con experiencias reales que aporten valor y permitan conectar desde el punto de vista más humano", ha remarcado Moreno.

Por su lado, el fundador y vicepresidente de Indesec, Alejandro López Palma, ha reivindicado el papel de la asociación como "puente entre las empresas e instituciones con los jóvenes", ya sea para la búsqueda de talento como para la visibilidad de oportunidades en el sector.

Indesec fue creada hace tres años, cuenta con 170 asociados de toda España y colabora con empresas e instituciones del sector. Entre sus actividades, hay encuentros mensuales entre jóvenes y profesionales del sector, simulaciones de unidades de inteligencia y actividades en el ámbito académico, como un congreso sobre inteligencia y la publicación del libro 'Inteligencia y toma de decisiones: perspectivas actuales'.

Durante su intervención, el presidente de AES Fundación, Antonio Escamilla, ha abogado por acercar la seguridad integral a los jóvenes, con el objetivo de "atraer y fidelizar talento a las empresas del sector", principalmente en el ámbito de la seguridad electrónica aplicada a la seguridad integral, que comprende tanto security como safety, así como la gestión remota de alarmas.

"Para los jóvenes somos una industria bastante desconocida, lo que hace que no sea tan atractiva, por lo que queremos acercarla a ellos", ha indicado Escamilla, así como "ayudar a los institutos de educación secundaria para que preparen a sus alumnos con las tecnologías con las que luego van a poder trabajar".

NUEVO TÍTULO EN TÉCNICO DE SEGURIDAD

El secretario general de Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), Eduardo Cobas, ha asegurado que el título de Grado Medio en Técnico en Seguridad se ha consolidado como "un proyecto estratégico de referencia", alineando la formación profesional del sector con "los estándares más avanzados de Europa".

"Nace como respuesta directa a una demanda social y profesional cada vez más clara: contar con especialistas preparados para anticipar riesgos y gestionar entornos dinámicos y tecnológicos", ha manifestado Cobas.

Desde Aproser han señalado que la implantación de este nuevo título ya es "un éxito tangible", cuenta con cerca de 150 alumnos y en junio de 2026 tendrá lugar su primera promoción de titulados y tituladas. "El sector confía en que su implantación continúe creciendo en nuevas comunidades autónomas durante el próximo curso académico, entre las que presumiblemente se encuadrarán Extremadura, Principado de Asturias y Comunidad de Madrid", ha indicado Cobas.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

También en el marco de Sicur Academia, Tecnifuego y Cepreven han reivindicado la protección contra incendios como "una profesión estratégica para la seguridad de la sociedad y con alta proyección de empleo".

La directora general de Tecnifuego, Marta Peraza, ha destacado que la protección contra incendios es un sector que salva vidas y exige profesionales "cada vez mejor cualificados".

En este contexto, ha subrayado la reciente aprobación del certificado profesional de Instalaciones de Protección contra Incendios en el ámbito de la PCI activa, desarrollado con la colaboración de ambas entidades, como un avance clave en la profesionalización del sector.

Por su parte, el director general de Cepreven, Jon Michelena, ha explicado que es un ámbito con una empleabilidad cercana al 98%, impulsado por "la regulación, la innovación y la creciente demanda de seguridad", y ha defendido la formación certificada como "garantía de calidad y competencia técnica".

Ambos han coincidido en que reforzar la cualificación y la certificación profesional es "fundamental" para afrontar los nuevos retos tecnológicos y normativos en materia de seguridad contra incendios.

EXO CORNER y FORO SICUR

En EXO Corner, el ingeniero de ergonomía Israel Benavides ha abordado la actualidad del uso de los exoesqueletos ocupacionales después de 10 años de experiencia y de las oportunidades, impedimentos en su uso y sugerencias para lograr "una mayor implementación y aceptación".

"Para la pequeña y mediana empresa es vital usar asesoramiento externo y para los proveedores es imprescindible escuchar la voz del usuario", ha subrayado Benavides, quien ha añadido que el usuario final decide usar el exoesqueleto si tiene "más ventajas que desventajas", por eso el diseño tiene que estar enfocado "en las necesidades reales del operario".

En el Foro Sicur, el inspector de la Policía Nacional Carlos Calvo ha hecho una presentación de la aplicación MiDNI como "solución segura" de identidad digital en el móvil, sus usos actuales y futuros en la relación con las Administraciones y el sector privado.

Por otro lado, el inspector Joaquín Caballero ha presentado los Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc) y ha explicado su aplicación práctica en situaciones de crisis, como la dana de Valencia, destacando su papel en "la identificación y documentación en un contexto de emergencia real".

Por su parte, en el Speaker's Corner de Asepal ha continuado desarrollándose el ciclo de selección práctica del EPI, dedicado este viernes a la protección contra caídas y protección de la cabeza.

También en el marco de la feria, Enrique Pérez de Tena, Mando Conjunto del Ciberespacio de la Oficina de Relaciones Institucionales del MCCE, ha realizado la presentación de un hackathon de defensa y ataque en una operación militar.