Salón Look se celebrará del 13 al 15 de noviembre con nuevos contenidos y un 'restyling'

Salón Look - IFEMA MADRID

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, Salón Look, se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid con un nuevo modelo de feria, que incluirá un profundo 'restyling' y una actualización completa de todos los sectores, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La feria volverá a potenciar las oportunidades de negocio y acompañar al sector en su proceso de transformación, organizando la gran cita anual dirigida a los profesionales de la estética, la peluquería y la belleza en una nueva versión actualizada y adaptada a la demanda actual.

La directora de Salón Look, Julia González, ha señalado que "el Salón se mueve por su compromiso de apoyo a todos los profesionales participantes, a su desarrollo de negocio y a su crecimiento". "Con este nuevo modelo que estamos construyendo, queremos ofrecer el mejor marco posible para la actividad comercial y el encuentro sectorial", apunta.

Con esta evolución, Salón Look reafirmará su liderazgo en el mercado de habla hispana y se prepara para ofrecer un evento más innovador, especializado y alineado con las necesidades actuales de la industria de la belleza.