El sector audiovisual y los premios Madrid Acoge y Hermestur, protagonistas en la primera jornada de Fitur

El sector audiovisual en Madrid y los premios Madrid Acoge y Hermestur, protagonistas en FITUR. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual en Madrid y los premios Madrid Acoge y Hermestur, han sido protagonistas de la agenda del Ayuntamiento de Madrid durante la primera jornada de Fitur en el pabellón 9 de Ifema Madrid.

El Área Delegada de Turismo ha presentado este miércoles en Fitur su apuesta por el turismo de pantalla como uno de los subsegmentos con "mayor potencial de crecimiento, impacto económico y proyección internacional de la ciudad", ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

A través de Madrid Film Office, la capital impulsa "una estrategia que vincula el audiovisual con la promoción turística, la descentralización de los flujos de visitantes y la generación de empleo cualificado para la ciudad".

El acto ha contado con la presencia de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada, en el que la concejala ha destacado que el turismo audiovisual es "un activo estratégico" para Madrid porque permite descentralizar la oferta turística y proyectar "una imagen de una ciudad creativa e icónica a través del cine y las series".

"Los rodajes son una oportunidad para activar la economía local y poner en valor nuevos escenarios urbanos que han sido plató de rodaje de películas y series a lo largo del último siglo", ha destacado Maíllo.

RUTAS CENTRADAS EN USERA Y MADRID RÍO

Entre las novedades presentadas en Fitur, destacan los nuevos materiales turísticos con las rutas centradas en Usera y Madrid Río, que amplían el mapa audiovisual de la ciudad y refuerzan el objetivo de "diversificar la experiencia turística más allá de los enclaves tradicionales".

Asimismo, se ha dado a conocer el proyecto del documental creativo Madrid Collage, una producción que recopila imágenes de películas rodadas en la capital para construir un relato visual de Madrid como gran escenario cinematográfico.

El documental, que se presentará en 2026, se ha firmado con FlixOlé y la productora Aduna Servicios y Producciones y estará dirigido por Javier Morales.

RECONOCIMIENTO AL SECTOR TURÍSTICO

El estand del Ayuntamiento en Fitur ha sido también escenario de la entrega de dos galardones de referencia en el sector turístico, impulsados por la Asociación Española de Profesionales del Turismo (AEPT) y patrocinados por el Área Delegada de Turismo.

El Premio Madrid Acoge, que ha celebrado este año su XVII edición, reconoce la labor de jóvenes profesionales que destacan en la acogida y atención al visitante, poniendo en valor "la calidad del servicio" como uno de los principales activos del destino Madrid.

La ganadora de este galardón ha sido Astrid Carapellotti, conserje del hotel Brach Madrid, y los finalistas, Javier Martínez, guía oficial de Turismo, y Nerea Cantán, conserje del hotel Casa de las Artes Meliá Collection.

Por su parte, el Premio Hermestur, que alcanza su XXVI edición, distingue trayectorias profesionales ejemplares por su contribución al sector turístico, su compromiso con los valores humanos y su implicación en el desarrollo del asociacionismo turístico.

El premio ha sido otorgado por la concejala delegada de Turismo al presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Incentivos (Idemice), Iñaki Collado.

FITUR WOMAN

Por otro lado, Maíllo también ha participado en Fitur Woman, el foro de referencia sobre liderazgo femenino y turismo que se celebra dentro del encuentro 'El empoderamiento económico femenino en el turismo: el rol de la inversión'.

En la mesa redonda 'Cómo optimizar el impacto: soluciones y beneficios del empoderamiento económico en el ámbito regional', moderada por la embajadora de Perú de Women Leading Tourism (WLT), Amora Carvaja, Maíllo ha compartido ideas con el alcalde de Metepec (México), Fernando Flores; la gobernadora de Guanajuato (México), Libia Dennise García Muñoz; la viceministra de Turismo de Chile, Verónica Pardo, y la presidenta de ProColombia España, Carmen Caballero.