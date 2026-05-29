El sector del autobús, protagonista en Global Mobility Call 2026 del 9 al 11 de junio

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La industria del autobús y el autocar participará en Global Mobility Call (GMC) 2026, del 9 al 11 de junio, y situará al transporte público como "eje estratégico" para avanzar hacia "un modelo más sostenible, conectado y centrado en el usuario".

El encuentro, que está organizado por Ifema Madrid, pondrá en valor "el papel del autobús y el autocar" dentro del macro pathway Transporte público, MaaS y cohesión territorial, "un espacio clave" para analizar la evolución hacia "sistemas de transporte integrados, eficientes y accesibles, capaces de responder a los retos de la movilidad actual".

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, el programa arrancará el 9 de junio con una jornada centrada en la gestión de la movilidad y la innovación tecnológica. Expertos y responsables de entidades como CRTM, UITP, ATM o Metro de Madrid debatirán, en una sesión organizada por Indra, sobre planificación, coordinación institucional y sostenibilidad.

La jornada también abordará el impacto de la inteligencia artificial en la optimización de los sistemas de transporte, en una sesión organizada por EMT Madrid, así como casos internacionales de éxito en movilidad sostenible de la mano de Avanza. Por su parte, Grupo Ruiz impulsará un debate sobre nuevos modelos de movilidad más flexibles y adaptados a las necesidades reales del ciudadano.

La jornada del 10 de junio se centrará en los ejes estructurales del sector: sostenibilidad, regulación y transformación. Durante el día se analizarán los desafíos para posicionar a España como "referente en movilidad sostenible de cara a 2030", jornada organizada por Avanza. Las soluciones energéticas para avanzar hacia sistemas "más eficientes y autónomos" estará organizado por Grupo Ruiz, y los retos de la contratación pública en el transporte, organizado por Arriva.

Asimismo, se abordarán iniciativas como el Abono Único, jornada organizada por Alsa donde se contará con la presencia de la secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Sara Hernandez; el papel del talento en la transformación del sector, organizada por Moventis y los avances en la implantación del transporte colectivo autónomo con la participación de entidades como la UPM, EMT Madrid, Alsa o CTAG.

El jueves 11 de junio, la atención se trasladará a la operativa y la mejora del servicio, con el foco en "cómo responder al crecimiento de la demanda en entornos urbanos sin comprometer la calidad". Operadores como Vectalia y responsables de movilidad de distintos ayuntamientos compartirán experiencias y buenas prácticas.

UNA VISIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO

A lo largo de las tres jornadas, se abordarán aspectos clave como la digitalización, la integración modal, la transición energética, los nuevos patrones de demanda, la experiencia de usuario y los marcos regulatorios. Todo ello permitirá dibujar una visión integral del papel que desempeña el autobús en el ecosistema de la movilidad del futuro.

Con su participación en Global Mobility Call 2026, FIAA refuerza su posicionamiento como "plataforma de referencia" del transporte colectivo por carretera y respalda una visión compartida del sector: consolidar un modelo en el que el transporte público, con el autobús como elemento vertebrador, sea clave en el desarrollo de un sistema intermodal "más eficiente y orientado al ciudadano".