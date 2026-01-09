El sector de la Publicidad a Través del Objeto vuelve al Salón del Regalo Promocional con 160 empresas

PMG Promogift 2026 reúne más de 160 empresas en la mayor feria de regalo promocional del sur de Europa Del 12 al 14 de enero. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Publicidad a Través del Objeto (PTO) vuelve a su cita anual en el Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift, organizado por Ifema Madrid, que celebrará su décimo octava edición desde este lunes, 12 al miércoles 14 en un encuentro en el que participan 160 empresas.

PMG Promogift 2026 es "la mayor feria de regalo promocional del sur de Europa, de gran relevancia para la economía" y que registra una facturación anual cercana a los 2.500 millones de euros, ha desgranado Ifema en un comunicado.

Durante la convocatoria se dará a conocer "la oferta más novedosa" de más de 160 empresas procedentes de 12 países (Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal y Reino Unido), en una superficie de 6.041 metros cuadrados, lo que representa un crecimiento del 7,3% con respecto a la de la anterior convocatoria de 2025.

Estas cifras reflejan "el buen momento que atraviesa el sector", con una facturación este último ejercicio de 2025 que superará los 2.500 millones de euros, es decir, un 5% más que en 2024, según datos de la patronal de este segmento.

Una patronal representada por las dos agrupaciones empresariales que, una vez más, apoyan a PMG Promogift como "su mayor plataforma de negocio y su mejor escaparate comercial en el sur de Europa, en donde dar la máxima visibilidad a sus propuestas, soluciones y novedades", Aimfap, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales, y Fyvar, la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales.

PMG Promogift 2026 volverá a dibujar "la más amplia radiografía de un sector de gran pujanza, gracias a la completa exposición" de la oferta presentada por las firmas líderes de esta industria, fabricantes, distribuidores e importadores de regalo promocional y publicitario, y maquinaria.

El Salón será "punto de encuentro de la mejor oferta y demanda, representada esta última por un amplio colectivo de profesionales", integrado por reclamistas, agencias de publicidad, agencias de comunicación, rotulistas y artes gráficas.

LA EXPOSICIÓN SE COMPLETA CON CHARLAS Y CONFERENCIAS

La exposición se completará con una agenda de charlas y conferencias, en torno a las cuestiones de "mayor actualidad e interés para el sector", en un espacio habilitado para ello, el Foro PMG. Esta programación constituye "uno de los principales activos del certamen y más valorados por los participantes" en la convocatoria.

Además, Aimfap aprovechará su presencia en PMG Promogift, para celebrar el acto de entrega de sus Premios a la Excelencia Empresarial, y el Premio IDE, Innovación, Desarrollo y Estrategia, el 12 de enero a las 18 horas. Por suparte, Fyvar ofrecerá, el miércoles 14, una charla sobre el ERP (Planificación de Recursos Empresariales, en sus siglas en inglés).

En la programación de estas jornadas se tratarán algunos de los temas de "mayor interés" para los profesionales, como la inteligencia artificial en la PTO y el futuro de la impresión, las nuevas oportunidades de negocio que suponen las licitaciones, los nuevos retos que plantean el e-commerce y la venta online, o la experiencia de Francia en la venta a través del objeto.

Por otro lado, PMG ha activado de nuevo "su renovada plataforma" digital liveconnect hasta el 12 de febrero, con nuevas funcionalidades que facilitarán a las empresas participantes y a los visitantes su presencia en el Salón. Los expositores ya tienen las invitaciones disponibles para acceder a dicha plataforma en la Zona Expo.

PMG Promogift 2026 volverá a coincidir -dos días, en espacios diferenciados-, con C!print Madrid, "el Salón referente" para profesionales que buscan la última innovación en impresión, soluciones de comunicación visual y personalización que se desarrollará desde este martes, 13 al jueves 15 de enero en el pabellón 14 de Ifema Madrid.