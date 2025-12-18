El sector del regalo promocional, presente en PMG Promogift, supera los 2.500 millones de euros de facturación

Archivo - PMG Promogift. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift 2026, acogerá el próximo mes de enero al sector de la PTO, que este ejercicio de 2025 prevé una facturación que supere los 2.500 millones de euros, en España.

Esta industria tiene su cita anual en el "mayor evento" comercial para el regalo profesional del sur de Europa, en Ifema Madrid, del 12 al 14 de enero. Una convocatoria que espera contar con la participación de 161 empresas expositoras, y prevé alcanzar los 7.000 visitantes profesionales, de 5.000 compañías, ha expresado la organización en un comunicado.

La Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (AIMFAP), y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales (FYVAR) coinciden en el análisis sobre un sector que atraviesa por un "buen momento", con un crecimiento de alrededor de un 5% este año, en relación con el ejercicio anterior.

Este periodo está caracterizado por una estabilidad, aunque ha sabido sobreponerse a un entorno económico "complicado" sufrido sobre todo durante el primer semestre del año. Se observa un reparto de los pedidos, más pequeños que en años anteriores, a lo largo de todo el año. No obstante, como es "habitual" en el sector, la campaña de Navidad sigue siendo la "más potente".

Por su parte, el segmento textil vuelve a ser el "más fuerte" dentro de la industria de la PTO y tendrá una "amplia" representación en la 18ª edición de PMG Promogift. Por todo ello, las empresas del sector del regalo promocional, distribuidores, mayoristas e importadores asociados a AIMFAP y FYVAR, hacen un balance "positivo" de su campaña de 2025.

Asimismo, PMG Promogift aprovechará las sinergias con C!PRINT Madrid, el Salón para profesionales que buscan innovación en impresión, soluciones de comunicación visual y personalización, con el que vuelve a coincidir durante dos de sus días de celebración en Ifema Madrid.