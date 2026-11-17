MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) y la Feria Internacional de Turismo (Fitur) han convocado la cuarta edición del concurso 'The IA for Tourism Awards 2027', cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto desde este martes hasta el próximo 4 de diciembre de 2026.

El certamen --que se celebrará en el marco de la sección Fitur Know-How & Export, ubicada en el Pabellón 12 del recinto ferial de Ifema Madrid-- busca reconocer y dar visibilidad a las soluciones tecnológicas más innovadoras basadas en inteligencia artificial desarrolladas tanto en el ámbito nacional como internacional.

Esta cuarta edición contará con una única categoría destinada a premiar la mejor solución de IA de 2027, a la que podrán optar tanto destinos turísticos como empresas de todas las verticales del sector, incluidas cadenas hoteleras, aerolíneas y agencias de viajes.

Como novedad este año, todas las candidaturas participantes podrán presentar sus proyectos el 20 de enero de 2027 en el espacio Fitur Know-How & Export, jornada en la que también tendrá lugar la entrega de galardones.

Los interesados pueden formalizar su candidatura a través del formulario habilitado en la web de Segittur.

El jurado, presidido por la entidad estatal e integrado por profesionales del turismo y la tecnología, evaluará los proyectos atendiendo a su grado de innovación tecnológica, usabilidad, mejora de la experiencia de usuario, originalidad y escalabilidad.