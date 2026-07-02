Segovia y Mataró (Barcelona) obtienen el Premio Árbol 2026 del Foro de las Ciudades de Madrid

Mataró y Segovia obtienen el Premio Árbol 2026 del Foro de las Ciudades de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades se celebró entre el 9 y 11 de junio en Ifema Madrid y en el contexto de las sesiones dedicadas a la renaturalización urbana y las insfraestructuras verdes tuvo lugar el acto de entrega del Premio Árbol 2026 que recayó en Segovia y Mataró (Barcelona).

Ifema Madrid ha indicado en un comunicado que este premio tiene como finalidad el reconocimiento a municipios españoles e iberoamericanos por sus proyectos en intervenciones urbanas o interurbanas basadas en la restauración ecológica, la renaturalización de espacios, la conservación de zonas verdes, la mejora e implementación de infraestructuras verdes o el uso de soluciones basadas en la naturaleza. Los galardones fueron entregados por el director del Foro, David Moneo, y el acto fue presentado por el coordinador del jurado, Gabriel Dorado.

En concreto, Mataró recibió el premio en la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes por su proyecto 'Re-Natura Mataró' que nace del Plan Director de Infraestructura Verde (Pdivm). El proyecto consiste en la renaturalización de diferentes espacios urbanos para "mejorar la conectividad verde y el incremento de la biodiversidad en la localidad".

Recogió el premio la regidora delegada de Planificación Territorial (Urbanismo), Espacio Público y Equipamientos Municipales de Mataró, Elizabet Ruiz Moreno.

En la categoría de menos de 100.000 habitantes la ganadora fue Segovia y su proyecto 'Espacio de oportunidad: Acueductos de biodiversidad' que se desarrolla en espacios urbanos y periurbanos como plazas, alcorques, microespacios verdes, corredores ecológicos, áreas de borde urbano, zonas de ribera, huertos ecológicos, entornos escolares y ámbitos del casco histórico afectados por especies exóticas invasoras. El premio fue recogido por la ingeniera de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Segovi, María Gris Maroto,

Por otro lado, la ministra consejera de la Embajada de El Salvador en España, Guadalupe Mayoral García, recogió el accésit a la ciudad de San Salvador por su proyecto 'EcoParque la Cima' que consiste en la restauración de un territorio degradado con elementos integrales de regeneración ambiental, social y urbanística.

En total, se recibieron 18 candidaturas de localidades como Valencia, Pontevedra, Gijón, Pamplona, Santander, Las Rozas, Alicante, Murcia, San Cristóbal de la Laguna, Burela, Ávila o Calahorra, entre otras. En sus ediciones anteriores de 2022 y 2024 las ciudades ganadoras fueron Zaragoza, Las Rozas y Salamanca.

El jurado del premio está compuesto por miembros del claustro de profesores del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM): Gabriel Dorado (presidente), Rafael Córdoba, Laura Vargas, Pedro Calaza, Santiago Soria, Luis Hiernaux, Yolanda Bruna, Silvia Villegas, Inma Gascón y Jesús Carrasco.