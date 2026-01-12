La Semana de la Educación se celebrará del 11 al 15 de marzo de 2026 con la sostenibilidad como eje central

Semana de la Educación - IFEMA MADRID

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) - La Semana de la Educación celebrará una nueva edición del 11 al 15 de marzo de 2026 en Ifema Madrid con la sostenibilidad como eje central y con el foco puesto en la Formación Profesional.

Esta cita educativa reunirá a estudiantes, familias, docentes y profesionales del sector en torno al lema 'Sostenibilidad, tu futuro empieza aquí', que vertebrará contenidos y actividades de esta convocatoria alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de situar la educación como motor esencial para el desarrollo social, económico y ambiental.

Organizada como el punto de encuentro de orientación, información y experiencias educativas, la Semana de la Educación volverá a articularse a través de AULA, Schools Day, Postgrado y Formación Continua y Digielearning, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La variedad de las propuestas configurará un entorno transversal que abarca todas las etapas formativas y atiende a los principales retos actuales del sistema educativo y del mercado laboral.

En esta edición, Semana de la Educación pondrá el foco en la Formación Profesional y en el conocimiento de las profesiones con el fin de mostrar a los más jóvenes las distintas salidas académicas y laborales vinculadas a los sectores con mayor demanda de empleo.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Con este objetivo, el encuentro reforzará la orientación educativa, acercando principalmente a estudiantes de 1º y 2º de la ESO a las distintas opciones formativas y profesionales de la mano de la amplia oferta en centros educativos, instituciones formativas y universidades que estarán presentes en este encuentro.

En esta línea, la Semana de la Educación incorporará el Espacio Primer Empleo, concebido para orientar a los jóvenes en la transición al mercado laboral, visibilizar las oportunidades profesionales existentes y facilitar la toma de decisiones formativas alineadas con la demanda real de empleo.

Junto a ello, Escuela de familias abordará, de la mano de profesionales, propuestas centradas en la educación emocional, el bienestar, el acompañamiento en el entorno digital, el uso responsable y necesario de la tecnología o la transmisión de valores como la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad en el ámbito familiar.

PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA TODAS LAS NECESIDADES

AULA, del 11 al 15 de marzo, volverá a ser uno de los espacios centrales donde los estudiantes podrán descubrir la educación desde un enfoque práctico y experiencial.

A través de la participación de escuelas, universidades y otras entidades educativas de primer nivel, el área contará con talleres de orientación educativa, robótica, espacios de debate como Aula Forum, un escenario dedicado a artes escénicas, musicales y Formación Profesional, además de zonas para descubrir profesiones y oficios con alta demanda de empleo.

Por su parte, Schools Day, celebrada del 11 al 15 de marzo, reunirá a colegios nacionales e internacionales, escuelas infantiles, campamentos y organizadores de actividades extraescolares, que presentarán sus propuestas educativas directamente a las familias.

Concebido como un encuentro dinámico y participativo, el espacio está dirigido tanto a familias cuyos hijos inician su escolarización como a aquellas que desean reorientar su itinerario educativo, "incorporando además una amplia oferta lúdica de campamentos y actividades extraescolares".

Postgrado y Formación Continua, que se desarrollará el 11 y 12 de marzo estará orientado a titulados universitarios y profesionales que buscan especialización, nuevos retos profesionales o actualización de competencias.

Esta área reunirá la oferta de universidades, escuelas de negocio y centros de formación especializada, para poner el foco en el aprendizaje a lo largo de la vida y en la mejora de la empleabilidad en un mercado laboral en constante transformación.

Finalmente, Digielearning, del 11 al 12 de marzo, convocará su segunda edición que destacará por ser el espacio profesional dedicado al aprendizaje digital y el nexo entre expertos, empresas y profesionales del sector educativo y tecnológico.

De este modo, el área permitirá el intercambio de conocimiento, la presentación de innovaciones y la exploración de nuevas dinámicas vinculadas a la formación digital.

Las entidades o empresas interesadas en exponer aún pueden formalizar su participación en esta gran convocatoria que, en su edición de 2025, reunió más de 125.000 visitantes que pudieron conocer la oferta educativa de más de 1.000 centros escolares en un mismo espacio.