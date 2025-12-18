La Semana de la Electrificación y la Descabornización se celebrará del 24 al 26 de noviembre de 2026

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización convoca su próxima edición del 24 al 26 de noviembre de 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización que reúne las ferias Genera y Matelec ha convocado su siguiente edición del 24 al 26 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid.

La feria se desarrollará en un formato que evoluciona hacia un proyecto centrado en la electrificación, las energías renovables, el almacenamiento, la eficiencia y la transformación del tejido productivo, ha desgranado Ifema Madrid en un comunicado.

La última edición, que reunió a más de 57.000 visitantes profesionales y cerca de 800 empresas, consolidó a La Semana como "referente europeo en transición energética, innovación industrial y sostenibilidad".

El objetivo de 2026 es volver a reunir a la administración pública, empresas líderes, instaladores, ingenierías, distribuidores, arquitectos, prescriptores, asociaciones sectoriales y entidades tecnológicas, donde se abordarán temas como la electrificación de procesos y sectores, las renovables y el autoconsumo, el almacenamiento energético, las redes inteligentes y gestión de la demanda, la automatización, materiales y digitalización, la eficiencia energética y los CAE's, y las infraestructuras para la descarbonización.

El proyecto del año que viene reforzará su papel como "ecosistema único del sector energético para impulsar la reindustrialización verde, acelerar la electrificación del parque edificatorio e industrial, fomentar la digitalización y automatización de instalaciones e impulsar la innovación tecnológica en toda la cadena de valor energética", ha concluido Ifema en su comunicado.