Las semanas de la moda de Madrid y de Copenhague exploran una alianza de diálogo creativo y estratégico

Archivo - Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y Copenhagen Fashion Week exploran una alianza para reforzar el diálogo creativo y estratégico entre ambas pasarelas - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Copenhagen Fashion Week y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid han establecido una colaboración que busca un espacio de intercambio creativo, estratégico y profesional entre ambos proyectos.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, esta colaboración, fruto de un proceso de trabajo prolongado y de una labor estratégica específica de acercamiento entre ambas organizaciones, se articulará durante la próxima edición de ambas pasarelas, en el marco de la temporada AW 2026.

Esta primera fase está concebida como un punto de partida para explorar sinergias, compartir conocimiento y sentar las bases de una relación a largo plazo entre ambas semanas de la moda.

La relación entre MBFWMadrid y Copenhagen Fashion Week nace del "reconocimiento mutuo de la excelencia y la innovación en la industria de la moda". Copenhague, al situar la sostenibilidad en el centro de su estrategia, ha logrado transformarse de una pasarela "nicho en un referente internacional, inspirando a Madrid a explorar vías de internacionalización mediante alianzas con otras pasarelas punteras".

Por la labor estratégica de la CEO de Antic, Ana Antic, que forma parte del Comité de Moda de MBFWMadrid, se ha permitido alinear objetivos comunes, como impulsar el talento emergente, fomentar la diferenciación y valorar el 'street style' como elemento clave de imagen de pasarela y de ciudad.

"Este trabajo conjunto se consolida de cara a las próximas ediciones de agosto y septiembre, que se perfilan como hitos estratégicos para fortalecer esta iniciativa. Este acuerdo refleja el momento que vive Mercedes Benz Fashion Week Madrid: una etapa de ambición, con un claro foco en la internacionalización y en la diferenciación a través de la artesanía. Copenhague se ha posicionado como referente en sostenibilidad y, desde Madrid, apostamos por poner en valor la excelencia y singularidad de la artesanía española como eje estratégico de nuestro crecimiento", ha asegurado la directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Valentina Suárez-Zuloaga.

En este contexto, MBFWMadrid estará presente en la edición AW26 de Copenhagen Fashion Week, que se celebrará del 26 al 30 de enero de 2026, coincidiendo con el 20º aniversario de la pasarela danesa. La participación de Madrid en Copenhague permitirá al equipo de MBFWMadrid conocer de primera mano el ecosistema creativo y empresarial de CPHFW, así como conectar con los principales actores de la industria internacional.

En palabras de la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, "esta colaboración con Copenhagen Fashion Week representa un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento e internacionalización". "Desde Ifema Madrid trabajamos para consolidar a MBFWMadrid como una plataforma cada vez más conectada, relevante y abierta al diálogo con los grandes actores europeos", ha rematado.

Igualmente, la colaboración tendrá continuidad en Madrid en el mes de marzo, con la presencia de Copenhagen Fashion Week, encabezada por su equipo directivo, en MBFWMadrid, con el objetivo de profundizar en el diálogo entre ambas plataformas y seguir construyendo una visión compartida de la moda europea.

"Copenhagen Fashion Week bsiempre ha estado comprometida con la creación de alianzas constructivas con sus organizaciones globales afines y organismos representativos, por lo que ha sido un placer iniciar el diálogo con la Semana de la Moda de Madrid y avanzar hacia una colaboración conjunta en 2026. Esperamos poder seguir construyendo nuestra red global para forjar un futuro más fuerte, más resiliente y prometedor para la moda y las comunidades creativas en general", ha señalado el CEO de Copenhagen Fashion Week, señalaba Cecilie Thorsmark.